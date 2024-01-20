"Все мы в детстве читали сказку о Красной Шапочке. Вероятность того, что волк съест бабушку, очень мала, а вот возможность встречи Красной Шапочки в лесу с волком достаточно велика и увеличивается с каждым днем", — заявил в программе Spried ar Delfi председатель правления Латвийского союза охотников Янис Бауманис, комментируя нападения волков и исходящую от них угрозу.