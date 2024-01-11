Максимальное наказание за жестокое обращение с животным, закончившееся летально, увеличат с трех до пяти лет тюремного срока. Сейм концептуально поддержал в четверг, 11 января, соответствующее предложение Министерства юстиции и Юридической комиссии Сейма.

За большую часть преступлений против животных будет исключена возможность получить легкое наказание в виде штрафа или общественных работ.

Сейчас за жестокое обращение с животным или его истязание, в результате которого оно погибло или было искалечено, можно получить до трех лет лишения свободы, кратковременное лишение свободы, общественные работы, пробационный надзор или денежный штраф, а также трехлетний запрет на содержание животных. Вторая часть той же статьи Уголовного закона за эти же преступления, совершенные группой лиц по предварительному сговору, в общественном месте либо в присутствии несовершеннолетних, можно получить до пяти лет лишения свободы. Поправки предуматривают отказ от альтернативных наказаний — общественных работ и штраф — и перенос ответсвенности за убийство животного во вторую, более строгую, часть уголовной статьи, то есть наказание за убийство увеличится до пяти лет.

Если преступление произошло в присутствии несовершеннолетних, наказание может быть еще строже — до шести лет лишения свободы. Держать животных совершившим такие преступления также запретят до пяти лет.

Зоозащитники, выступавшие в Сейме, были недовольны сроками запрета на содержание животных — по их мнению, этот срок должен достигать десяти лет, а лучше вообще ввести пожизненный запрет.

Подготовленные Министерством юстиции поправки поддержала в том числе прокуратура. Она подготовила и свои предложения, и они будут рассматриваться при дальнейшем продвижении законопроекта. Стоит отметить, что министерство разработало поправки после того, как набрала 10 000 подписей народная инициатива за реальные сроки за убийство и истязание животных.

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