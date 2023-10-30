В конце сентября в Екабпилсский приют для животных попал рыжий кот, спасенный от голодной смерти - он несколько недель просидел на балконе без еды и воды. Кот был спасен, но из-за проблем со здоровьем не выжил, а его хозяйка наказана за нарушение правил содержания животных.