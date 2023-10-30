В конце сентября в Екабпилсский приют для животных попал рыжий кот, спасенный от голодной смерти - он несколько недель просидел на балконе без еды и воды. Кот был спасен, но из-за проблем со здоровьем не выжил, а его хозяйка наказана за нарушение правил содержания животных.
Хозяйка кота из-за долгов съехала со съемной квартиры, оставив животное на произвол судьбы. Кота удалось спасти благодаря соседям, которые услышали мяуканье и стали искать, откуда доносятся звуки. Кота пытались кормить, бросая ему еду на балкон, затем сообщили в муниципальную полицию, которая, оценив все обстоятельства, решила взломать дверь квартиры.
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