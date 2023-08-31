Продовольственно-ветеринарная служба (PVD) оштрафовала на 2000 евро мужчину за жестокое обращение с собакой. Как уже сообщалось ранее, виновный, находясь в состоянии алкогольного опьянения, избил в Смилтенсокм крае оставленную на цепи собаку.

Материалы дела инспекторам передала Госполиция, которую, в свою очередь, вызвала владелица собаки. По ее словам, двое лиц, одно из которых еще не достигло совершеннолетия, распивая алкоголь, решили избить сидящую неподалеку от них собаку. Сначала животное дубиной избил взрослый, а затем подбил это сделать и подростка.

На основании полученной от полиции информации Продовльственно-ветеринарная служба начала административный процесс за жестокое обращение с животным. Принимая во внимание все обстоятельства, в том числе и отягчающие, было вынесено решение применить к виновному максимальный денежный штраф в размере 2000 евро.

В свою очередь, материалы дела, начатого в отношении несовершеннолетнего, переданы на рассмотрение краевой административной комиссии.