В следующем созыве Европарламента (ЕП) "Новое единство" хочет получить три депутатских места, заявила в интервью Латвийскому радио депутат ЕП и представитель "Нового единства" Сандра Калниете.

В списке кандидатов на выборы в ЕП Калниете идет третьим номером — после Валдиса Домбровскиса и Кришьяниса Кариньша. Выбор Домбровскиса в качестве "локомотива" партии Калниете считает оправданным. "Валдис Домбровскис сейчас — самый влиятельный латыш в мире", — сказала она.

Калниете подчеркнула, что идти на выборы в этом году — важнее, чем когда-либо, потому что в следующие пять лет (время действия мандата) очень важно, что будет происходить в Украине и как Европе поддержать ее необходимым оружием, а не только деньгами.

Поскольку в этом созыве ЕП вместо восьми мест у Латвии будет возможность заполучить девять, за дополнительное место будут бороться все партии. Однако, Калниете подчеркивает, что в этой борьбе не нужно забывать об общих интересах. "Когда девять депутатов от Латвии будут выбраны, им надо работать как единой команде", — считает политик.

В качестве конкурентов Калниете видит "Национальное объединение", Attīstībai/Par! и "Прогрессивных".

Выборы в ЕП пройдут 8 июня.

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