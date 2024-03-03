По инициативе учащихся Агенскалнской государственной гимназии более ста латвийских школ собрали 10 549 килограммов пожертвований вещей для украинской армии в рамках акции "Skolas par uzvaru" ("Школы - за победу").

Акция "Skolas par uzvaru" проводилась в сотрудничестве с ассоциацией "Tavi draugi", которая сортирует пожертвования школьников и доставляет их солдатам на фронт.

Более ста школ по всей Латвии откликнулись на призыв учеников Агенскалнской госгимназии и общества "Tavi draugi" собрать пожертвования.

С 17 января по 15 февраля этого года школьники собирали пожертвования для частей украинской армии "Азов", "Легион-V" и "Карпатская Сечь". Учащиеся передали как продукты питания, так и средства гигиены, грелки для рук и ног и другие необходимые ВСУ вещи.

По словам Эмилии Клявини, ученицы 11-го класса Агенскалнской гимназии и инициатора акции, "сейчас - именно то время, когда латвийские школы должны взяться за руки и вместе стремимся к победе. Мы рады такой большой активности учеников, помогающих защитникам Украины, которые до войны были учителями, врачами, отцами, братьями и дедушками".

Фото: Biedrība "Tavi Draugi"

Часть пожертвований, собранных школами с помощью ассоциации "Tavi draugi" и других организаций, уже дошла до украинских солдат на фронте. Прием пожертвований продолжается, поэтому общая сумма пожертвований, собранных в рамках акции, еще больше увеличится.

""Skolas par uzvaru"— самая масштабная акция по сбору средств для украинской армии, которую мы реализовали на данный момент. Мы глубоко тронуты инициативой и активностью школьников. Они активно собирали пожертвования, приезжали помогать их сортировать и работали волонтерами на нашем складе. Молодежь своей энергией и энтузиазмом дала другим новый импульс действовать, помогать и делать все, что в наших силах, чтобы помочь Украине победить", - заявила Беате Бевальде, представитель "Tavi draugi".

Фото: Biedrība "Tavi Draugi"

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