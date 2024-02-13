Сегодня в Сейме состоится жеребьевка номеров списков кандидатов в депутаты, зарегистрированных на выборы в Европейский парламент, сообщили агентству LЕТА в пресс-службе Сейма и Центральной избирательной комиссии.
Жеребьевка состоится в Красном зале Сейма на ул. Екаба, 11, в 11:00.
На предстоящие выборы в Европейский парламент списки кандидатов представили 16 партий или объединения партий: "Для развития Латвии", "За стабильность", "Прогрессивные", Новая консервативная партия, Национальное объединение, "Согласие", Союз зеленых и крестьян, "Новое Единство", "Объединенный список", "Движение "За!"", "Латвия на первом месте", "Суверенная власть", "Объединение Младолатыши", "Сила народной власти", "Народ. Земля. Страна" и "Партия центра".
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