Интервью российского лидера Владимира Путина журналисту и бывшему руководителю Fox News Такеру Карлсону может рассматриваться как предвыборная кампания, ориентированная на россиян, считает бывший президент Латвии Валдис Затлерс.

"Это было не интервью, а декларация, в которой Путин хотел рассказать, в первую очередь, своему народу, какой он хороший и все делает правильно, а также рассказать американцам, что он думает и как себя ведет", — сказал Затлерс в интервью на телеканале TV24.

Он также заметил, что это не было интервью с трудными и провоцирующими вопросами: "Там фактически были простые вопросы, на которые Путину дали ответить как угодно. Но самое интересное, что не так уж хорошо Путин справился".

Особенно Затлерс выделил часть интервью, где Путин говорил про денацификацию: "Он не мог нормально сформулировать, что же это на самом деле такое".

"Единственное, что нам нужно понимать: он уверен в победе России, он готов воевать, если надо, десятилетиями. И это то послание, которое нам всем надо очень серьезно учитывать", — предупредил Затлерс.

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