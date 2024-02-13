Бюро внутренней безопасности (IDB) предлагает привлечь к уголовной ответственности двух должностных лиц Управления по делам гражданства и миграции (PMLP), одно должностное лицо Государственного агентства регионального развития и некоего предпринимателя. Они подозреваются в противозаконных действиях при закупках для создания онлайн-регистра избирателей, сообщило IDB агентству LETA.

По информации Бюро по надзору за закупками, в конкурсе на закупки для онлайн-регистра избирателей победила компания SOAAR.

IDB выяснило, что должностные лица при закупках, связанных с разработкой и обеспечением деятельности регистра избирателей, злоупотребляли служебным положением. В рамках договора они поддерживали интересы конкретного предпринимателя, в результате чего государству был нанесен ущерб в размере более 520 000 евро.

Дело направлено на рассмотрение в прокуратуру.

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