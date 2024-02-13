Под первым номером на выборы в Европарламент (ЕП) в Латвии выйдет "Согласие", а последний, 16-й номер, достался партии "За стабильность!", сообщает агентство LETA.

Сегодня в Сейме состоялась жеребьевка списков кандидатов. Второй номер выпал Новой консервативной партии, третий — Национальному объединению, четвертый — партии "Латвия на первом месте", пятый — "Для развития Латвии", шестой — Центристской партии, седьмой — Объединению "Младолатыши".

Восьмой номер на выборах в ЕП будет у "Объединенного списка", девятый — у "Прогрессивных", десятый — у "Силы народной власти", 11-й номер — у "Движения "За!"", 12-й — у "Суверенной власти", 13-й — у списка "Народ. Земля. Страна".

Под 14-м номером на выборы выйдет Союз "зеленых" и крестьян, под 15-м — "Новое Единство".

Всего на выборах в ЕП будут баллотироваться депутаты из 16 списков.

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