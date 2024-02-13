Foto: Lita Millere

14 февраля в Ратуше поблагодарят рижанку, которая помогла вернуть сломанный злоумышленниками тактильный Памятник Свободы.

Благодарность ответственной жительнице выразят председатель Рижской думы Вилнис Кирсис, вице-мэр Линда Озола, руководитель Фонда освещения Памятника Свободы, экс-президент Валдис Затлерс и заместитель начальника Рижской муниципальной полиции Андрей Аронов.

В конце прошлого года трое злоумышленников сломали обелиск тактильного Памятника Свободы и украли его. Женщина, заметив происходящее, отобрала у мужчин отломанную часть памятника.

Вскоре после этого полиция задержала злоумышленников. Следствие выяснило, что один из задержанных ранее был неоднократно судим и только недавно вышел на свободу после очередного ареста.

Происшествие запечатлели камеры видеонаблюдения. Полиция опубликовала видео в соцсетях и призвала женщину откликнуться, чтобы выразить ей благодарность за ответственные действия. Теперь личность рижанки установлена.

Тактильный объект "Памятник Свободы для незрячих людей" создал на пожертвования фонд Nāc līdzās! в сотрудничестве со скульптором Иваром Микелсонсом и архитектором Илзе Рукмане-Почей. На основании тактильного памятника есть QR-код, просканировав который можно получить полную информацию о Памятнике Свободы на латышском и английском языках, что существенно как для жителей страны, так и для туристов.

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