На портале общественных инициатив Manabalss.lv начат сбор подписей за то, чтобы давать отпуск людям, которые оказывают поддержку женщинам после родов.
Автор инициативы — Лиене Канаева. Она призывает предоставлять десятидневный отпуск в связи с рождением ребенка человеку, который оказывает практическую и эмоциональную поддержку молодой маме в послеродовой период.
Сейчас такой отпуск предоставляется отцу ребенка, а отцы не всегда заботятся о своих детях. "К сожалению, есть отцы, которые равнодушны к своим детям, и их ответственность заканчивается с наступлением беременности. Бывает, что отец во время назначенного отпуска ни разу не виделся ребенком, а оплачиваемый государством отпуск использует, чтобы отправиться в путешествие", — заявила автор идеи.
По ее мнению, отпуск нужно предоставлять человеку, действительно оказывающему поддержку — и эмоциональную, и физическую.