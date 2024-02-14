Сейчас такой отпуск предоставляется отцу ребенка, а отцы не всегда заботятся о своих детях. "К сожалению, есть отцы, которые равнодушны к своим детям, и их ответственность заканчивается с наступлением беременности. Бывает, что отец во время назначенного отпуска ни разу не виделся ребенком, а оплачиваемый государством отпуск использует, чтобы отправиться в путешествие", — заявила автор идеи.