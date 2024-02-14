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На портале общественных инициатив Manabalss.lv начат сбор подписей за то, чтобы давать отпуск людям, которые оказывают поддержку женщинам после родов.

Автор инициативы — Лиене Канаева. Она призывает предоставлять десятидневный отпуск в связи с рождением ребенка человеку, который оказывает практическую и эмоциональную поддержку молодой маме в послеродовой период.

Сейчас такой отпуск предоставляется отцу ребенка, а отцы не всегда заботятся о своих детях. "К сожалению, есть отцы, которые равнодушны к своим детям, и их ответственность заканчивается с наступлением беременности. Бывает, что отец во время назначенного отпуска ни разу не виделся ребенком, а оплачиваемый государством отпуск использует, чтобы отправиться в путешествие", — заявила автор идеи.

По ее мнению, отпуск нужно предоставлять человеку, действительно оказывающему поддержку — и эмоциональную, и физическую.

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