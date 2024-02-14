Под руководством нынешнего правительства государство целенаправленно осуществляет экономическое насилие над женщинами с детьми, заявил в эфире Латвийского радио представитель Национального объединения (НО), бывший руководитель Центра по демографическим делам Имантс Парадниекс.

По его словам, нынешнее правительство, по отношению к которому НО находится в оппозиции, является правительством лозунгов — оно выступает с громкими обещаниями бороться с насилием и принимает "некую мистическую конвенцию", но при этом само занимается экономическим насилием над женщинами и семьями, готовыми воспитывать детей.

По мнению Парадниекса, нынешней власти даже выгодно, чтобы рождалось меньше детей, потому что тогда остается больше денег на другие расходы.

Он напомнил, что в свое время под его руководством была разработана долгосрочная стратегия воспроизводства нации, но этим все и закончилось — стратегия не выполняется, хотя и были собраны необходимые данные, проведены исследования и даже обозначены источники, откуда брать деньги для помощи семьям с детьми.

Единственным хорошим делом правительства Эвики Силини в области демографии Парадниекс считает повышение пособия по уходу за ребенком "хоть до какого-то приличного уровня", тогда как многие другие хорошие идеи в этой области были отвергнуты.

По мнению Парадниекса, в нынешних условиях женщинам в Латвии экономически невыгодно иметь детей. Например, у женщины, работавшей за минимальную заработную плату в 700 евро, при уходе в декрет доход падает на 109 евро, а у женщины, которая зарабатывала около 1100 евро на руки, после рождения ребенка доход снижается на 270 евро в месяц.

"Это экономическое насилие, реализуемое на государственном уровне", — повторил Парадниекс.

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