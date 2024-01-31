Министерство благосостояния начало пересматривать пособия, выплачиваемые семьям. Это планируется делать постепенно, начиная с 2025 года, когда может быть пересмотрено пособие по уходу за ребенком и ряд других связанных видов поддержки. Конкретные механизмы еще не разработаны, продолжаются дискуссии с негосударственными организациями и политиками.

Во вторик, 30 января, Министерство ознакомило со своими планами Подкомиссию по делам демографии, семей и детей Комиссии Сейма по долгосрочному развитию. Парламентский секретарь министерства Рейнис Озолниекс отметил, что некоторые пособия не повышались уже почти 20 лет, и также нужно подумать о финансировании — не все получится повысить сразу, но что-то сделать можно уже в 2025 и 2026 годах. Пока это только замысел, поскольку обсуждение разработанных предложений продолжится.

Во вторник, 30 января, Министерство ознакомило со своими планами Подкомиссию по делам демографии, семей и детей Комиссии Сейма по долгосрочному развитию. Парламентский секретарь министерства Рейнис Озолниекс отметил, что некоторые пособия не повышались уже почти 20 лет, и также нужно подумать о финансировании — не все получится повысить сразу, но что-то сделать можно уже в 2025 и 2026 годах. Пока это только замысел, поскольку обсуждение разработанных предложений продолжится.

Как выглядит нынешняя ситуация?

Пособия для семей с детьми (сумма пособий в месяц):

171 евро — пособие по уходу за ребенком;

42,69 евро — пособие по уходу за ребенком (1,5-2 лет);

25 евро — семейное государственное пособие за одного ребенка (100 евро — за двух детей, 225 евро — за троих детей, еще по 100 евро за каждого четвертого, пятого и так далее ребенка);

421,17 евро — пособие по рождению ребенка, выплачиваемое один раз;

43,7% — такую долю от зарплатных выплат получает родитель, если он не работает 19 месяцев до достижении ребенком 1,5 лет, 60% — такую долю от зарплатных выплат получает родитель, если он не работает 13 месяцев до достижении ребенком одного года.

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