В субботу, 17 февраля, в 13:00 в Риге группа активистов проведет шествие в поддержку Палестины, сообщает агентство LETA.

Участники намерены пройти от Домской площади по улице Екаба к Площади независимости. Заявленная цель мероприятия — проявление солидарности с жителями Палестины. В мероприятии могут принять участие до 100 человек.

Такие шествия пройдут одновременно в трех странах Балтии.

Как сообщалось ранее, 7 октября прошлого года боевики палестинских исламистских группировок "ХАМАС" и "Исламский джихад" вторглись в Израиль, убив сотни израильтян. Среди жертв в основном были гражданские лица, а также несколько десятков военнослужащих.

В ответ на атаку армия обороны Израиля начала удары по сектору Газа и до сих пор проводит наземную операцию, цель которой — уничтожить террористическую организацию "ХАМАС".

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