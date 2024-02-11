Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) обнаружила туннель и штаб террористической организации ХАМАС под главным зданием Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР, UNRWA) в секторе Газа. Об этом сообщил ЦАХАЛ.

По данным армии, под землей расположился оборудованный взрывозащитными дверями туннель длиной в 700 метров и глубиной в 18 метров, ведущий к центру обработки данных. Электрическая инфраструктура подземной базы была соединена со штаб-квартирой БАПОР.

Это, как считают израильские военные, может указывать на то, что организация снабжала туннели электричеством: "Нет никаких сомнений в том, что сотрудники БАПОР знали, что (ХАМАС) роет под ними огромный туннель. БАПОР обеспечивает прикрытие для ХАМАС, БАПОР точно знает, что происходит под землей, и БАПОР использует свой бюджет для финансирования некоторых военных возможностей ХАМАС, это точно", - заявил полковник Армии обороны Израиля Бенни Аарон.

Позже солдаты ЦАХАЛ провели "целенаправленный рейд" по центральному штабу БАПОР. "В помещениях здания было обнаружено большое количество оружия, в том числе винтовки, боеприпасы, гранаты и взрывчатка", - утверждают израильтяне. Они добавили, что разведданные и документы, обнаруженные в офисах, подтвердили их использование террористами ХАМАС.

Причастность БАПОР к теракту 7 октября

В январе израильские власти передали руководству ООН информацию об участии 12 сотрудников БАПОР в нападении ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года. Позже ее подтвердил генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш. Агентство расторгнуло контракты с причастными к теракту сотрудниками и пообещало провести расследование.

В результате власти США, Канады, Австралии, Японии, Германии и ряда других стран ЕС приняли решение приостановить финансирование агентства. Гутерриш позже призвал страны-доноры восстановить финансирование БАПОР. С аналогичным призывом в понедельник, 5 февраля, выступил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, в свою очередь, потребовал упразднить палестинское агентство ООН.

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль.

Seko "Delfi" arī Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!
Publikācijas saturs vai tās jebkāda apjoma daļa ir aizsargāts autortiesību objekts Autortiesību likuma izpratnē, un tā izmantošana bez izdevēja atļaujas ir aizliegta. Vairāk lasi šeit