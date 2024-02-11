Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) обнаружила туннель и штаб террористической организации ХАМАС под главным зданием Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР, UNRWA) в секторе Газа. Об этом сообщил ЦАХАЛ.

По данным армии, под землей расположился оборудованный взрывозащитными дверями туннель длиной в 700 метров и глубиной в 18 метров, ведущий к центру обработки данных. Электрическая инфраструктура подземной базы была соединена со штаб-квартирой БАПОР.

Это, как считают израильские военные, может указывать на то, что организация снабжала туннели электричеством: "Нет никаких сомнений в том, что сотрудники БАПОР знали, что (ХАМАС) роет под ними огромный туннель. БАПОР обеспечивает прикрытие для ХАМАС, БАПОР точно знает, что происходит под землей, и БАПОР использует свой бюджет для финансирования некоторых военных возможностей ХАМАС, это точно", - заявил полковник Армии обороны Израиля Бенни Аарон.

Позже солдаты ЦАХАЛ провели "целенаправленный рейд" по центральному штабу БАПОР. "В помещениях здания было обнаружено большое количество оружия, в том числе винтовки, боеприпасы, гранаты и взрывчатка", - утверждают израильтяне. Они добавили, что разведданные и документы, обнаруженные в офисах, подтвердили их использование террористами ХАМАС.

Причастность БАПОР к теракту 7 октября

В январе израильские власти передали руководству ООН информацию об участии 12 сотрудников БАПОР в нападении ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года. Позже ее подтвердил генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш. Агентство расторгнуло контракты с причастными к теракту сотрудниками и пообещало провести расследование.

В результате власти США, Канады, Австралии, Японии, Германии и ряда других стран ЕС приняли решение приостановить финансирование агентства. Гутерриш позже призвал страны-доноры восстановить финансирование БАПОР. С аналогичным призывом в понедельник, 5 февраля, выступил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, в свою очередь, потребовал упразднить палестинское агентство ООН.

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль.

Seko "Delfi" arī Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!