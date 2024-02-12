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Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ночь на понедельник, 12 февраля, заявила об освобождении двух израильских заложников, удерживавшихся террористами в городе Рафах на юге сектора Газа. Сообщается, что это произошло в результате совместного рейда военных, оперативников спецслужбы "Шин Бет" и израильских полицейских.

Вызволенные из плена 60-летний Фернандо Симон Марман и 70-летний Луис Хар были доставлены в Медицинский центр имени Хаима Шибы в Рамат-Гане в "хорошем состоянии". Оба они были похищены боевиками террористического движения ХАМАС 7 октября 2023 года из кибуца Нир-Ицхак на юге Израиля, говорится в сообщении ЦАХАЛ.

Кроме того, ЦАХАЛ ночью отчитался о нанесении "серии ударов" по объектам террористов в районе Аш-Шабура, расположенном в центре Рафаха. Каких-либо других подробностей израильские военные не сообщили, отметив только, что удары "уже завершились".

Агентства AFP и Reuters, ссылаясь на местных жителей, сообщают, что при ударах по Рафаху было повреждено две мечети и несколько домов, при этом в городе возникла паника. Подконтрольное ХАМАС министерство здравоохранения в секторе Газа заявило, что один из ударов пришелся по лагерю беженцев. По данным ведомства, которые приводит AFP, в результате погибло 52 человека и еще десятки были ранены. Reuters со ссылкой на источники в секторе Газа пишет о не менее 37 погибших.

Накануне президент США Джо Байден в телефонном разговоре призвал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху не начинать военную операцию в Рафахе, не разработав предварительно "надежного и осуществимого" плана для защиты укрывающихся там мирных жителей. Глава МИД Германии Анналена Бербок ранее заявила, что штурм Рафаха может привести к гуманитарной катастрофе.

Нетаньяху поручил разработать план эвакуации гражданского населения из Рафаха, однако не уточнил, куда именно можно эвакуировать людей. Источник агентства Reuters в израильском правительстве сообщил, что жителей Рафаха могут отправить в северные районы сектора Газа. При этом начиная с октября Израиль призывал палестинцев переселяться из северных районов анклава в южные.

По данным международных гуманитарных организаций, в Рафахе в последние дни и недели нашли убежище около 1,3 млн палестинцев — внутренне перемещенных лиц, которые страдают от нехватки продовольствия и питьевой воды. После зачистки от боевиков северной части сектора Газа, включая его столицу, военная операция Израиля против ХАМАС переместилась в южную часть палестинского анклава.

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю и, вторгнувшись на его территорию, устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами стали около 1200 человек. Боевики также захватили более 200 заложников и вывезли их в сектор Газа.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по этому густонаселенному палестинскому региону, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. По сообщениям подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, в секторе Газа уже погибли около 28 тысяч человек. Подтвердить эти данные по независимым источникам не представляется возможным.

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