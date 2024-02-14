Количество инфицированных и лечащихся в больнице пациентов с Covid-19 снижается, однако продолжает расти заболеваемость гриппом, сообщили в Центре контроля и профилактики заболеваний (SPKC).

С начала мониторинга в октябре прошлого года было зарегистрировано 15 лабораторно подтвержденных смертей от гриппа. У всех 15 умерших помимо гриппа было несколько сопутствующих заболеваний, и ни один из них не был привит от гриппа в этом сезоне.

SPKC напоминает, что самым эффективным способом защиты от тяжелого заболевания гриппом и Covid-19 является вакцинация. Специалисты особенно рекомендуют сделать прививку лицам из групп риска, а также тем, у кого запланированы плановые операции либо другие медицинские манипуляции в медицинских учреждениях.

Несмотря на эпидемию гриппа, вакцинация все равно рекомендуется, поскольку эпидемия гриппа обычно длится 10 недель, а иммунитет, вызванный вакцинацией, развивается в течение 10-14 дней. Таким образом, прививка может принести пользу человеку, даже если он не получил ее в начале эпидемии гриппа.

На прошлой неделе к семейным врачам, участвующим в мониторинге, с симптомами острой инфекции верхних дыхательных путей обратились 1019 пациентов, из них у 375 был диагностирован грипп на основании типичной клинической картины. Неделей ранее таких пациентов было 346, а двумя неделями ранее — 319.

Наибольшее количество случаев было зарегистрировано в Вентспилсе — 961 случай на 100 000 жителей. В Лиепае зарегистрировано 652 случая на 100 000 жителей, в Риге — 617,2 на 100 000 жителей, в Екабпилсском крае — 605,6 на 100 000 жителей, в Елгаве — 558,5 на 100 000 жителей, в Даугавпилсе — 390,8 на 100 000 жителей, в Резекне — 288,1 на 100 000 жителей, в Валмиерском крае — 212,9 на 100 000 жителей и в Юрмале — 149,1 на 100 000 жителей. Случаи гриппа были зарегистрированы во всех возрастных группах, однако самая высокая заболеваемость отмечена в возрастной группе до четырех лет.

Во многих странах Европейского Союза и Европейской экономической зоны (ЕС/EEA) наблюдается значительный рост случаев заболеваемости острыми респираторными инфекциями, зарегистрированных в учреждениях первичной медико-санитарной помощи, и большинство стран ЕС/EEA сообщают об активности гриппа, превышающей базовый уровень. Средняя доля положительных тестов на грипп в ЕС/EEA была самой высокой — 34% (39% неделей ранее). Во всех странах зарегистрирована активность сезонного гриппа, превышающая 10%-ный порог положительных образцов в первичной медико-санитарной помощи, определяемый как порог эпидемии.

С другой стороны, количество лабораторно подтвержденных случаев Covid-19 на прошлой неделе осталось на том же уровне, что и неделей ранее — 51 случай по сравнению с 52. Всего было проведено 650 лабораторных тестов на SARS-CoV-2, по сравнению с 743 неделей ранее. Число госпитализированных пациентов с Covid-19 составило 75 человек, тогда как неделей ранее их было 79, а двумя неделями ранее — 97.

В возрастной группе 60 лет и старше было зарегистрировано 11 случаев смерти с Covid-19 по сравнению с тремя неделей ранее. Covid-19 был основным диагнозом как минимум в одном случае.

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