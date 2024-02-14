Мэр Риги Вилнис Кирсис (“Новое Единство”) выразил благодарность рижанке за бдительность, активное сотрудничество и гражданскую сознательность, которые помогли сохранить обелиск. Он отметил, что такие действия могут послужить примером каждому патриоту Латвии и Риги.
Должностные лица также вручили Кацубе Благодарственную грамоту Рижской думы, памятную монету и другие подарки.
Как сообщалось, в конце прошлого года три хулигана сломали обелиск тактильного Памятника Свободы и ушли с ним. Их остановила Кацуба, забрав отломанный обелиск. Вскоре после этого виновников задержала полиция.
В ходе следствия было установлено, что один из задержанных ранее неоднократно подвергался наказаниям и только недавно вышел на свободу после очередного ареста.
Рижская муниципальная полиция опубликовала видео инцидента в социальных сетях и призвала женщину откликнуться, чтобы поблагодарить ее за ответственный поступок. Через некоторое время женщину нашли и теперь ей выразило благодарность руководство Рижской думы.
Тактильный Памятник Свободы был создан фондом Fonds Nāc līdzās! В сотрудничестве со скульптором Иварсом Микельсонсом и архитектором Илзе Рукмане-Почей. Объект создан с помощью пожертвований.
У основания тактильного памятника есть QR-код, отсканировав который, можно получить полную информацию о Памятнике Свободы на латышском и английском языках, что важно как для жителей страны, так и для туристов.