Foto: Rīgas dome
В среду, 14 февраля, руководство Рижской думы отблагодарило рижанку Саниту Кацубу, которая в конце прошлого года не осталась равнодушной и помогла вернуть отломанный хулиганами обелиск тактильного Памятника Свободы, сообщили порталу Delfi в Рижской думе.

Мэр Риги Вилнис Кирсис (“Новое Единство”) выразил благодарность рижанке за бдительность, активное сотрудничество и гражданскую сознательность, которые помогли сохранить обелиск. Он отметил, что такие действия могут послужить примером каждому патриоту Латвии и Риги.

Должностные лица также вручили Кацубе Благодарственную грамоту Рижской думы, памятную монету и другие подарки.

Как сообщалось, в конце прошлого года три хулигана сломали обелиск тактильного Памятника Свободы и ушли с ним. Их остановила Кацуба, забрав отломанный обелиск. Вскоре после этого виновников задержала полиция.


В ходе следствия было установлено, что один из задержанных ранее неоднократно подвергался наказаниям и только недавно вышел на свободу после очередного ареста.

Рижская муниципальная полиция опубликовала видео инцидента в социальных сетях и призвала женщину откликнуться, чтобы поблагодарить ее за ответственный поступок. Через некоторое время женщину нашли и теперь ей выразило благодарность руководство Рижской думы.

Тактильный Памятник Свободы был создан фондом Fonds Nāc līdzās! В сотрудничестве со скульптором Иварсом Микельсонсом и архитектором Илзе Рукмане-Почей. Объект создан с помощью пожертвований.

У основания тактильного памятника есть QR-код, отсканировав который, можно получить полную информацию о Памятнике Свободы на латышском и английском языках, что важно как для жителей страны, так и для туристов.

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