В среду, 14 февраля, руководство Рижской думы отблагодарило рижанку Саниту Кацубу, которая в конце прошлого года не осталась равнодушной и помогла вернуть отломанный хулиганами обелиск тактильного Памятника Свободы, сообщили порталу Delfi в Рижской думе.

Мэр Риги Вилнис Кирсис (“Новое Единство”) выразил благодарность рижанке за бдительность, активное сотрудничество и гражданскую сознательность, которые помогли сохранить обелиск. Он отметил, что такие действия могут послужить примером каждому патриоту Латвии и Риги.

Должностные лица также вручили Кацубе Благодарственную грамоту Рижской думы, памятную монету и другие подарки.

Как сообщалось, в конце прошлого года три хулигана сломали обелиск тактильного Памятника Свободы и ушли с ним. Их остановила Кацуба, забрав отломанный обелиск. Вскоре после этого виновников задержала полиция.

Video: Pārkāpējs sekunžu laikā nolauž taktilā Brīvības pieminekļa obelisku, bet pēc brīža kāda persona viņam atņem nolauzto pieminekļa detaļu un noliek to vietā.

Pateicamies iedzīvotājam, kas nebija vienaldzīgs šajā situācijā. pic.twitter.com/Q3XWxvDIqJ — Rīgas pašvaldības policija (@RigasPP) December 5, 2023



В ходе следствия было установлено, что один из задержанных ранее неоднократно подвергался наказаниям и только недавно вышел на свободу после очередного ареста.

Рижская муниципальная полиция опубликовала видео инцидента в социальных сетях и призвала женщину откликнуться, чтобы поблагодарить ее за ответственный поступок. Через некоторое время женщину нашли и теперь ей выразило благодарность руководство Рижской думы.

Тактильный Памятник Свободы был создан фондом Fonds Nāc līdzās! В сотрудничестве со скульптором Иварсом Микельсонсом и архитектором Илзе Рукмане-Почей. Объект создан с помощью пожертвований.

У основания тактильного памятника есть QR-код, отсканировав который, можно получить полную информацию о Памятнике Свободы на латышском и английском языках, что важно как для жителей страны, так и для туристов.

Seko "Delfi" arī Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!