Шествие началось с улицы Алдару 7, где общество было основано в конце прошлого года. Позже пивовары планировали подать открытое письмо представителям Сейма, а затем — Рижской думы.
В обществе ранее отмечали, что пивоваров беспокоит непродуманная политика государства по отношению к латвийским производителям пива. Одинаковое регулирование и для производителей пива, и для производителей крепкого алкоголя создало ситуацию, в которой местное пиво становится неконкурентоспособным относительно зарубежных аналогов.
В общество "Латвийские независимые пивовары" входят 14 малых пивоварен: Alūksnes alus, Duna, IndieJānis, HAT, Kussh, Labietis, Malduguns, Manufaktūra, Nurme, Puta, Teika, Trofeja, Valmiermuiža и Viedi.
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