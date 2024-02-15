Активисты общества "Латвийские независимые пивовары" в четверг вышли на марш протеста, чтобы выразить обеспокоенность политикой государства в отношении местных производителей пива. Как заметил портал Delfi, в шествие отправились около полусотни человек.

Шествие началось с улицы Алдару 7, где общество было основано в конце прошлого года. Позже пивовары планировали подать открытое письмо представителям Сейма, а затем — Рижской думы.

В обществе ранее отмечали, что пивоваров беспокоит непродуманная политика государства по отношению к латвийским производителям пива. Одинаковое регулирование и для производителей пива, и для производителей крепкого алкоголя создало ситуацию, в которой местное пиво становится неконкурентоспособным относительно зарубежных аналогов.

В общество "Латвийские независимые пивовары" входят 14 малых пивоварен: Alūksnes alus, Duna, IndieJānis, HAT, Kussh, Labietis, Malduguns, Manufaktūra, Nurme, Puta, Teika, Trofeja, Valmiermuiža и Viedi.

Seko "Delfi" arī Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!