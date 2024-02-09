Протестов крестьян в понедельник, 12 февраля, в Риге еще не будет, а ближайшие недели станут решающими для принятия решения о следующих действиях фермеров, заявил агентству LETА председатель правления общества "Крестьянский Сейм" Юрис Лаздиньш.

Он пояснил, что сейчас важно договориться и добиться акцепта на все требования фермеров, поэтому в течение следующей недели продолжатся переговоры с представителями правительства и чиновниками.

"При этом в Рижскую думу будут поданы необходимые документы для проведения в феврале в столице протестов фермеров. Ближайшее время покажет, не являются ли обязательства политиков и чиновников активно работать на благо всей сельскохозяйственной отрасли лишь кратковременным обещанием", — отметил Лаздиньш.

Он также выразил "положительную осторожность" по поводу переговоров с министром земледелия Армандом Краузе (СЗК) и представителями министерства. И хотя встречу с председателем Сейма Дайгой Миериней (СЗК) "Крестьянский сейм" оценивает как успешную, после встречи с премьер-министром Эвикой Силиней ("Новое Единство") остались "открытые вопросы".

В частности, Лаздиньш упомянул, что за последнюю неделю отрасль столкнулась с различного рода "атаками" со стороны тех предприятий, которые выступают категорически против требования фермеров о немедленном запрете на импорт в Латвию всех продуктов питания и кормов для скота из России и Белоруссии.

По сообщению Лаздиньша, в четверг, 15 февраля, в Сейме может быть рассмотрен законопроект о запрете на импорт в Латвию сельскохозяйственной продукции из России и Белоруссии.

Представители организации также обращают внимание, что до сих пор не поднимается вопрос о восстановлении ставки налога на добавленную стоимость (НДС) в размере 5% на характерные для Латвии фрукты, ягоды, овощи. На этой неделе с представителями Минфина обсуждалась методика, но в "Крестьянском сейме" отмечают, что восстановление ставки НДС для конкретной группы продуктов является политическим решением, а министр финансов Арвил Ашераденс ("Новое Единство") фермеров до сих пор игнорирует.

Кроме того, в "Крестьянском сейме" сообщили, что в пятницу вместе с Министерством земледелия продолжается работа в связи с требованием о сокращении бюрократии в сельскохозяйственной отрасли.

Лаздиньш напомнил, что разработанная министерством система онлайн-отчетов недружелюбна для пользователя. Она имеет технические недоработки, что ежедневно создает для фермеров дополнительные проблемы. В свою очередь, в соответствии со стратегическим планом общей сельскохозяйственной политики (ОСП) приняты абсурдные, раздробленные и нелогичные требования к фермерам, выполнение которых и отчетность требуют значительных дополнительных ресурсов времени и финансов.

Лаздиньш выразил надежду, что на следующей неделе вопрос о системе управления сельхозугодиями будет учтен в правилах Кабинета министров.

При этом в обществе отметили, что положительно оценивают изменения в нормативных актах, упрощающих доступ к программам страхования и оборотным средствам. Они опубликованы на портале правовых актов, и идет процесс рассмотрения вопроса на заседании Кабмина.

По вопросу отказа Латвии от ограничений национального уровня на землепользование "Крестьянский сейм" запланировал встречу с Министерством охраны среды и регионального развития (МОСРР).

"Мы не должны слепо соглашаться с европейскими правилами и не бороться на государственном уровне за поддержку латвийских сельхозпроизводителей. Если землевладелец взял крупные кредиты, чтобы купить землю для производства, привел ее в порядок, инвестировал в нее, но в какой-то момент латвийские политики фактически запрещают использовать землю в производстве, то переживать последствия не должен лишь землевладелец", — подчеркивает Лаздиньш.

Как сообщалось, в понедельник, 5 февраля, в Лиепае, Салдусе, Талси, Тукумсе, Кулдиге, Елгаве, Добеле, Бауске, Екабпилсе, Айзкраукле, Даугавпилсе, Резекне, Валмиере, Гулбене, Лимбажи и Огре прошли протесты фермеров, в которых приняли участие около 2000 участников.

Акциями протеста фермеры хотели добиться немедленного запрета на импорт российских и белорусских продуктов питания без переходного периода, восстановления сниженной 5-процентной ставки налога на добавленную стоимость на латвийские овощи и фрукты, сокращения бюрократических проволочек, расширения доступа к программам страхования и оборотного капитала и др.

Фермеры также выразили готовность протестовать в Риге, если их требования не будут выполнены.

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