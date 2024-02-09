Все эти протесты — усиленный мотиватор для министерства, правительства для того, чтобы последовали конкретные, понятные и измеримые действия, заявил в программе Spried ar Delfi руководитель организации "Крестьянский сейм" (Zemnieku Saeima) Юрис Лаздиньш. Он напомнил, что недовольство крестьян имеет давнюю историю, поскольку некоторые вопросы обсуждались и раньше, но решения не были интегрированы в нормативные акты.