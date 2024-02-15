Председателем Сигулдской краевой думы 13 голосами избран представитель Национального объединения Линардс Кумскис.

Против избрания Кумскиса голосовали Лига Саусиня (Национальное объединение, НО), Янис Страутманис (НО/Латвийское объединение регионов (ЛОР)/Латвийская зеленая партия (ЛЗП)), Нина Балоде (НО/ЛОР/ЛЗП), Мартиньш Зивертс (НО/ЛОР/ЛЗП), а Рудольф Калванс (НО) воздержался.

Кумскис был выдвинут исполняющим обязанности председателя думы Кристапсом Заляйсом (НО) на том основании, что Кумскис получил наибольшее количество голосов на предыдущих муниципальных выборах и у него есть опыт работы председателем думы, так как он возглавлял Кримулдскую думу.

Депутат Калванс выдвинул на должность мэра Ину Ступеле ("Новое Единство"), которая свою кандидатуру сняла.

Отвечая на вопрос, как реагировать на жалобы жителей присоединенных к Сигулде краев на то, что их территории неухожены, а сами они чувствуют себя забытыми, Кумскис заявил, что нужно усилить работу волостных управлений.

Как сообщалось ранее, 25 января Саусиня был отстранена от должности председателя Сигулдской думы голосами 14 депутатов.

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