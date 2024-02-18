Рижское самоуправление призывает жителей принять участие в мероприятиях по поддержке Украины. 24 февраля жителей призывают пойти на митинг “Вместе до победы!”, благотворительные концерты “Вместе с Украиной” и Stop the War.

Митинг пройдет с 12:30 у Памятника Свободы. Его проведут исследовательская журналистка Ольга Драгилева и радиоведущий Валдис Мелдерис. На нем прозвучат обращения и музыкальные выступления от людей, которые последние два года посвятили помощи и поддержке Украине: человек года Европы в Латвии Сармите Цируле, учитель Ливанской 1-й средней школы Сандра Кивлениеце, альпинист Валдис Пуриньш, переводчик Виктория Притуляка, руководитель Фонда детской больницы Лиене Дамбиня, председатель Совета Латвийского гражданского альянса Георг Рубенис, диссидент Лидия Доронина-Ласмане и предприниматель, профессор и ополченец Юрис Альбертс Улманис.

В митинге примут участие также должностные лица балтийских стран и деятели культуры.

Участников митинга организаторы призывают взять с собой флаги Украины и Латвии, а также включить в одежду цвета украинского флага. Кроме того, можно взять с собой желтые и синие цветы и свечи, которые можно будет оставить у Памятника Свободы и посольства Украины.

Также в знак солидарности с украинским народом на фасаде Рижского дома конгрессов три дня будет представлена аудиовизуальная проекция #WESTANDWITHUKRAINE. Ее автор — чешский художник по свету Алекс Довис. Проекция будет представлена 23, 24 и 25 февраля с 18:00 до 23:00.

Также 24 февраля колокола в Ратуше будут играть мелодии в поддержку Украины — в 9:00, 12:00, 15:00 и 18:00 вместо привычных произведений они исполнят песню “Молитва об Украине” (Духовний Гімн України).

В цветах украинского флага будут также освещены Ратуша и памятник свободы.

Графические решения в городской среде, связанные с Украиной, были созданы в сотрудничестве с живущими в Риге украинцами.

Актуальная информация как о митинге, так и о других мероприятиях по поддержке Украины доступна на сайте kopalidzuzvarai.lv.

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