Исполнительный директор Риги Янис Ланге принял решение не запрещать запланированное на субботу шествие в поддержку Палестины. Решение было принято после встреч с представителями органов безопасности и организаторами мероприятия, сообщает агентство LETA.

Первоначально Служба госбезопасности рекомендовала не разрешать мероприятие. Однако, латвийское законодательство, Конституция и международное право предусматривают свободу собраний, в том числе возможность выражать мнения, которые могут быть неприемлемы для большинства общества. Проанализировав возможности полиции по обеспечению общественного порядка, Ланге принял решение не запрещать мероприятие.

Он не раскрыл, каковы были аргументы органов безопасности, но добавил, что правоохранительные органы указали на риски.

В субботу, 17 февраля, в 13:00 группа активистов проведет в Риге шествие в поддержку Палестины.

Как сообщалось ранее, 7 октября прошлого года боевики палестинских исламистских группировок "ХАМАС" и "Исламский джихад" вторглись в Израиль, убив сотни израильтян. Среди жертв в основном были гражданские лица, а также несколько десятков военнослужащих.

В ответ на атаку армия обороны Израиля начала удары по сектору Газа и до сих пор проводит наземную операцию, цель которой — уничтожить террористическую организацию "ХАМАС".

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