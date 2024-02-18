По информации самоуправления Адажского края, строительство пешеходной дорожки вдоль канала Гауя-Балтэзерс в Адажском крае обойдется в 161 544 евро, сообщает агентство LETA.

Самоуправление Адажского края заключило договор с фирмой SIA Asfaltbūve на проектирование, надзор и строительство дорожки. Разработка проекта строительства запланирована до конца мая этого года, а завершить строительство планируется к концу сентября.

Пешеходная дорожка будет построена при поддержке Службы поддержки села. Дорожку планируют построить от улицы Зушу до улицы Подниеку.

Как пояснили в самоуправлении Адажского края, поселок Алдеру становится все более густонаселенной, здесь строятся новые дома, а главная улица Каналас имеет интенсивное автомобильное движение и не приспособлена для движения пешеходов и велосипедистов, особенно - для школьников и молодежи.

Поэтому власти края решили реализовать проект Европейского сельскохозяйственного фонда развития сельских районов (ELFLA) по созданию пешеходной дорожки вдоль канала Гауя-Балтэзерс.

Планируется, что дорожка будет использоваться как связующее звено между поселком Алдеру и центром Адажи, где доступны бытовые услуги, образовательные учреждения и т.д. Дорожку также можно будет использовать в качестве маршрута для велопрогулок.

Дорожка будет построена на левом берегу канала, со стороны поселка Алдеру, в основном она будет иметь гравийное покрытие. Чтобы обеспечить ее непрерывность, на определенных участках будут созданы деревянные настилы.

По данным Firmas.lv, фирма SIA Asfaltbūve зарегистрированa в 2008 году. Уставный капитал компании составляет 2840 евро. Фирма принадлежит Марису Лавриновичу. В 2022 году компания работала с оборотом 4,61 млн евро и прибылью 200 000 евро.

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