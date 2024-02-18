Мэр Риги Вилнис Кирсис полагает, что в предыдущие годы власти города мало вкладывали в ремонт дорожного покрытия, в результате чего сейчас улицы находятся в плохом состоянии, сообщает Rus.LSM.

В нынешнем году на ремонт улиц в рижском бюджете отведены 35 млн евро, а на 2025-й — 45 млн евро. Эта гораздо больше по сравнению с предыдущими годами, когда на дороги тратили порядка двух миллионов.

В результате дорожное покрытие не менялось десятилетиями, а последствия недобросовестного отношения в виде глубоких ям, рытвин и трещин испытываем на себе, заявил Вилнис Кирсис в эфире программы Латвийского Радио — 4 "Открытый разговор".

"Когда я пришел отвечать за инфраструктуру, на дороги тратили фактически в 40-50 раз меньше, чем было необходимо. Сначала удалось поднять эту сумму до 10 млн, а в этом году мы делаем следующий шаг — до 35 млн. Моя абсолютная цель заключается в том, чтобы в течение ближайших двух лет достичь суммы 40 — 50 млн", — сообщил мэр Риги.

"Если асфальт не менять, то возникают трещины и ямы. Во многих местах асфальт лежит с советских времен или 90-ых годов, то есть по 30 и более лет. Мы же не удивляемся, если в изношенной обуви появляются дыры. Дело не в том, что обувь не качественная, просто долго носим", - сказал Кирсис.

Ранее мэр говорил, что замена асфальтового покрытия должна стать рутинной процедурой: надо каждый год снимать старый асфальт и укладывать новый примерно на 120 км, чтобы не доводить до плохого состояния.

"Не буду лгать, быстрого решения не будет. Даже в тот момент, когда мы получим эти 40-50 млн, нам понадобится 4-5 лет, чтобы почувствовать изменения", - указал он.

Самые плохие участки дорог, которые дума планирует отремонтировать в ближайшем будущем, находятся в Яунциемсе, Вецмилгрависе и Чиекуркалнсе.

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