Рижская дума планирует построить в Межапарке начальную школу. Это будет первая новая школа в Риге с момента обретения независимости. Стоимость проекта может составить 13,5 млн евро, которые самоуправление надеется занять у государства в этом году, хотя сейчас в ходе школьной реформы в Латвии многие учебные заведения закрываются и объединяются, сообщает LSM.lv.

Муниципалитет намерен построить начальную школу в Межапарке, на углу улиц С.Эджус и проспекта Кокнесес.

В двухэтажном здании с первого по шестой класс смогут учиться около 470 детей, которых будут обучать 50 педагогов.

Школа в Межапарке может стоить 13,5 млн евро, которые муниципалитет надеется занять в этом году у государства. Сбудется ли оно, станет известно этим летом. Если Рига получит кредит, то строительство может начаться в этом году и завершиться в течение двух лет.

"В новое помещение могут переехать учащиеся и сотрудники межапаркского филиала 45-й средней школы", — сообщил вице-мэр Риги Эдвардс Ратниекс.

"Югла, Тейка, Чиекуркалнс, Межапарк, Дарзини, Биерини. Это латвийские кварталы, где большая потребность в услугах образования. В этих местах школы заполняются очень быстро и нужны дополнительные места. Проект "Межапарк" разрабатывался несколько лет и лежал в ящике. Даже если мы отремонтируем Любекскую школу, то все равно не сможем обеспечить потребность всех детей. В той школе слишком мало места, а ее инфраструктура настолько изношена, что ремонтировать ее сейчас вряд ли целесообразно", — сказал Ратниекс.

Ассоциация развития Межапарка приветствует план самоуправления о создании школы, но отмечает, что в настоящее время на углу улиц Эджус и проспекта Кокнесес действуют муниципальные сады, которыми летом пользуются до ста местных семей, сказал глава ассоциации Каспарс Гайлитис.

"Нам стало известно, что буквально пару дней назад Рижская дума приобрела у государства близлежащую, так называемую, территорию Солнечного сада (Saules dārzs), которая находится у самого озера Кишэзерc. Несмотря на то, что проект школы готов, мы планируем обратиться к Рижской думе с просьбой оценить, насколько возможно реализовать план строительства школы именно на этом участке. Может быть, сады удастся сохранить на их нынешнем месте", — добавил Гайлитис.

Если же власти Риги все же построят началную школу на отведенном участке, жители Межапарка попросят самоуправление выделить еще одно место для небольших садиков.

Однако Ратниекс заметил, что в Риге есть много других мест, где жители могут что-то выращивать. Вице-мэр дал понять, что в будущем в Межапарке может и не быть маленьких садиков.

По словам Инары Дундуре, советника Латвийской ассоциации самоуправлений по вопросам образования и культуры, "острая ситуация с недостаточным количеством школ, помещений и возможности принять детей — в Марупе, Кекаве. В Адажи построили современную школу, но она уже заполнена на 130 процентов".

Однако ближе всего к строительству новой школы находится Рига, признался Ратниекс, который также является одним из руководителей объединения Rīgas Metropole.

Seko "Delfi" arī Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!