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Муниципальное предприятие Rīgas nami хочет повысить арендную плату и плату за управление собственностью самоуправления, против чего выступает руководство Рижской думы, сообщает программа TV3 "Nekā personīga".

В октябре прошлого года все учреждения самоуправления и учреждения, арендующие помещения у Rīgas nami, получили уведомления о том, что с января 2024 года плата за аренду и управление существенно вырастет. В думе обещают не допустить реализации такого плана.

Как отметил председатель Комитета городского имущества Рижской думы Дайнис Лоцис, ранее у предприятия Rīgas nami было желание поднять плату на 50%.

"Это было сразу отвергнуто. Потом там поменяли подход и где-то сократили, что можно было, на 20%... И мы это тоже в принципе отвергли. Что они применяют по отношению к частным арендаторами, там мы ни в чем им не можем возразить - это коммерческая деятельность, это регулируется рынком. Поэтому они поднимают арендные платы настолько высоко, что никто не просит этих помещений. Рынок на это реагирует тем, что помещения пустуют", - сказал Лоцис.

Управляющая Rīgas nami Байба Слеже объясняет планы по повышению арендной платы и платы за управление тем, что стоимость недвижимости в Риге, находящейся в распоряжении компании, не пересчитывается уже много лет.

"Одной из основных составляющих платы за управление является минимальная зарплата. Поэтому, анализируя, сколько на самом деле составят эти затраты в этом году, мы сделали перерасчет с учетом повышения минимальной зарплаты и показаний, которые получаем от поставщиков услуг. На эту сумму увеличиваются и затраты на управление.

Если говорить об арендной плате, то тут немного сложнее: ее перерасчет не проводился уже очень давно. Но основа перерасчета составляется немного иначе, потому что аудиторы давно указывали нам на недостатки в учете недвижимости. Их мы устранили в прошлом году. И это тоже сказалось на размере арендной платы", — отметила Слеже.

По возражениям политиков, компания предложила снизить рост цен и нивелировать его в течение нескольких лет, поскольку полностью избежать роста не удастся. Слеже обещает просмотреть список всех объектов недвижимости в течение этого года. Возможно, несколько объектов будут проданы.

Депутаты Рижской думы обвиняют компанию в том, что принадлежащий ей цветочный рынок Saktas стоит полупустым из-за высокой арендной платы. В казармах Екаба не все помещения сданы в аренду. Кроме того, у Rīgas nami по-прежнему нет плана по развитию Центрального рынка.

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