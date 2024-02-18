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В феврале были уволены финансовый директор государственного предприятия Latvijas Dzelzceļš (LDz) Ремс Разумс и руководитель Технической дирекции, бывший член правления LDz Эрикс Шмукстс, а руководитель Управления железной дороги Владленс Македонс понижен в должности, сообщает программа TV3 Nekā personīga.

По словам Разумса, он никоим образом не был наказан и не получил дисциплинарного взыскания, однако 16 февраля стал его последним рабочим днем ​​в LDz.

"У Шмукстса действительно большой профессиональный багаж в LDz. Мы увидели, что новые требования, новая динамика требуют несколько иного подхода", — пояснил руководитель LDz Риналдс Плявниекс.

Он добавил, что Владленс Македонс является добропорядочным сотрудником и пострадал из-за бездействия других людей - его наказали за то, что он подписывал контракты и счета.

Эрика Шмукстса вместе с бывшими руководителями LDz Угисом Магонисом и Эдвином Берзиньшем, а также членом правления Айваром Стракшacом обвиняют в злоупотреблении служебным положением, в результате чего государству был причинен ущерб в размере 1,5 миллиона евро. Из-за обвинения Шмукстс год назад вышел из правления госкомпании, но продолжил работу под руководством Технической дирекции.

Программа отмечает, что софинансируемые Европой строительные проекты, которые должны были завершиться в прошлом году, для LDz отложены, но теперь латвийской железной дороге, возможно, придется вернуть уже полученные 18 млн евро.

В 2021 году Latvijas Dzelzceļš заключил договор на модернизацию 48 железнодорожных станций. На это из европейских денег было выделено 37 млн евро. Проект предполагалось завершить в течение двух лет, но к концу 2023-го во временную эксплуатацию были сданы только две станции. Еще на нескольких станциях работа близится к завершению, тогда как на остальных объектах модернизация вообще не начиналась. Плавниекс надеется, что работы на всех линиях будут завершены к осени этого года.

Из-за задержки LDz уже потерял 20 млн евро европейских фондов. Проект продолжится и в этом году, когда начался новый период планирования и можно будет подать заявку на получение денег из нового европейского бюджета.

Строительные работы в проекте осуществляет объединение компаний, генеральным застройщиком которого является компания BMGS. Компания параллельно работает и над проектом LDz стоимостью 71 млн евро, в рамках которого модернизируется Елгавская линия для увеличения скорости движения поездов.

На этой неделе управляющее фондом Центральное агентство финансов и контрактов (CFLA) поручило Министерству сообщения и LDz в течение двух недель предоставить информацию о том, способен ли существующий застройщик завершить оба проекта или следует разорвать договор и искать другого.

"Если работы не будут завершены, то мы не можем отнести затраты, понесенные в этот плановый период, потому что цели не достигнуты. Это достаточно большой риск, проекты должны быть завершены", — пояснила Солита Домбровска, директор Департамент развития инфраструктуры CFLA.

Это означает, что LDz придется вернуть уже потраченные на эти проекты европейские деньги. Модернизация платформ обойдется почти в 18 млн евро.

Член правления BMGS Рудолфс Бубиндус признал, что на всех объектах бывают небольшие или большие задержки, вызванные "требованиями третьих лиц или изменениями правил", но "определенно нет ничего критического". В настоящее время ожидается, что строительство будет завершено в установленные сроки.

Проблемы в проекте вызвало обнаружение двойного финансирования. Выяснилось, что предприятие LDz сдавало застройщику в аренду свою технику и разрешило ему нанимать собственных работников. Тот факт, что работники железной дороги работают на BMGS без согласования или сдают в аренду предприятию свое оборудование, расценили как возможную коррупцию внутри самого LDz. В госкомпании провели внутреннюю проверку и пришли к выводу, что никакого мошенничества или коррупции не произошло, но в LDz нет ясности по поводу того, кто за что отвечает.

LDz получила инструкции от финансовых контролеров европейских фондов, что делать, а что не делать. Но ответственные чиновники проигнорировали инструкции. Более того, выяснилось, что финансовый директор госпредприятия Ремс Разумс даже посоветовал главе Управления железной дороги использовать "нововведение", чтобы обойти правила.

Задержки в работе застройщик BMGS винит в беспорядках, связанных с арендой техники LDz, и несвоевременной оплате. В свою очередь, госкомпания обвиняет частную компанию в неспособности разобраться с документами и привлечь сотрудников.

Настоящая причина споров может заключаться в том, что помимо существующих проектов застройщик борется также за контракт на модернизацию электрифицированной железнодорожной сети в направлении Болдераи, сообщает программа.

В конце прошлого года фирма BMGS была исключена из тендера, а победило объединение застройщиков Nordes būve и BCC. В проект стоимостью 58 млн евро строительные компании привлекли дочернюю компанию TEK Baltic, долей которой владеет бывший политик Эмилс Якринс.

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