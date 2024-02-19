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Массового выдворения граждан России из Латвии, вероятнее всего, не будет, заявил министр внутренних дел Рихард Козловскис в передаче TV3 "900 секунд".

По его словам, решение Конституционного суда о необходимости знания гражданами России латышского языка для получения вида на жительство означает, что Латвия может продолжать начатые действия.

До конца ноября из Латвии предположительно выехали около 1000 человек, а примерно 200 человек просили пересмотреть сроки выезда.

Принудительных выдворений пока не было, и массового выезда, вероятно, не будет, потому что индивидуальные распоряжения о выезде будут выполняться по-разному — человек либо смирится и уедет, либо попытается обжаловать решение.

В середине января начальник Управления по делам гражданства и миграции Майра Розе сообщила, что PMLP выявило 985 граждан России, которые должны покинуть Латвию из-за невыполнения требований закона об иммиграции. Эти люди не подали документы на запрос какого-либо из видов на жительство, и у PMLP "нет информации, что с ними происходит".

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