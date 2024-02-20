Плакат, который ранее висел на стене Музея истории медицины, был разорван порывами ветра. В ноябре прошлого года была начата кампания по сбору средств для восстановления плаката. Реконструкция заняла 5500 евро.
В музее ранее отметили, что плакат напротив Российского посольства устанавливали в спешке, на обустроенных временных лесах в первые недели вторжения в начале марта 2022 года. При восстановлении плаката были использованы более долгосрочные решения — в частности, более прочные металлические леса и более легкая ткань.
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