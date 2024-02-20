Напротив Российского посольства снова вывешен антивоенный плакат со стилизованным черепом Путина, сообщает Музей истории медицины имени Паула Страдиня.

Плакат, который ранее висел на стене Музея истории медицины, был разорван порывами ветра. В ноябре прошлого года была начата кампания по сбору средств для восстановления плаката. Реконструкция заняла 5500 евро.

В музее ранее отметили, что плакат напротив Российского посольства устанавливали в спешке, на обустроенных временных лесах в первые недели вторжения в начале марта 2022 года. При восстановлении плаката были использованы более долгосрочные решения — в частности, более прочные металлические леса и более легкая ткань.