Российские оппозиционеры, активисты и правозащитники собрались в среду, 14 февраля, в Европарламенте в Брюсселе, чтобы обсудить с депутатами ситуацию в России в преддверии "президентских выборов". Это словосочетание, начиная с анонсов дискуссии, везде приводилось в кавычках, а все выступавшие разными словами подчеркивали одно: указанное мероприятие как выборы они не воспринимают.

Спецдокладчик Европарламента по России Андрюс Кубилюс считает, что ее президент Владимир Путин воплощает в жизнь концепцию одного из своих любимых философов — ультранационалиста Ивана Ильина, который писал, что "цель и задача выборов — отбор лучших — должны быть властно подсказаны народу национальной диктатурой", а самому народу следует каждые четыре года приходить на избирательные участки лишь для того, чтобы продемонстрировать свою верность лидеру.

Соратник Алексея Навального Леонид Волков провел аналогию с СССР: "Анализировать результаты этих выборов — это все равно, что анализировать официальные данные "выборов" в Советском Союзе в 1970-1980-х годах. Но все равно многие наблюдатели на Западе, к сожалению, будут совершать эту ошибку". Путину нельзя предоставлять легитимность, заявила президент фонда "Свободная Россия" Наталья Арно, а адвокат Вадим Прохоров призвал Запад не признавать результаты мартовских выборов.

Но реалистично ли рассчитывать, что Запад в целом и Евросоюз в частности не признают итоги выборов в РФ, как это произошло в 2020 году в отношении Беларуси и Александра Лукашенко, объявившего себя победителем президентской гонки?

"Мы будем предлагать Евросоюзу так поступить. Сразу после так называемых выборов мы будем это обсуждать в Европарламенте, — заверил Кубилюс. — И я надеюсь, что его члены посмотрят на это с большой ответственностью, потому что непризнание таких "выборов" важно не только для России, но и для всего европейского континента. Поскольку этот шаг может помочь произойти тем трансформациям, переменам, которые позволили бы России стать обратно на путь демократии".

Насколько вероятно непризнание Евросоюзом выборов

В международном праве нет такого понятия, как признание выборов, а есть признание государств, отметил в свою очередь заместитель директора внешнеполитической службы ЕС по Восточной Европе Люк Девинь. "Признание или непризнание выборов — это скорее политический вопрос. Что это меняет? Вот вы упоминали ситуацию с Лукашенко. Кто скажет с серьезным лицом, что это что-то изменит?" — задал он вопрос в зал. По мнению дипломата, важнее повторить, что Россия должна выполнять свои международные обязательства, а конкретно — должна была пригласить ОБСЕ в качестве наблюдателя, чего она не сделала.

"Для нас очевидно, что обязательства, взятые на себя Россией, не соблюдаются, — констатировал Девинь. — Выборы не будут прозрачными, не будут свободными, не будут конкурентными, и все это было здесь четко объяснено. Именно поэтому Россия отказалась от услуг ОБСЕ в качестве наблюдателя. Вместо этого мы будем присутствовать на обычном цирке так называемых международных наблюдателей, — я уверен, что некоторым из них хорошо платят за что, что они скажут, что все честно, — как мы уже видели на фальшивом референдуме в Крыму".

Между тем более 20 евродепутатов из 15 стран в начале февраля уже призвали ЕС, его институты и государства-члены не признавать законность президентских выборов в РФ. Обращение инициировал эстонский европарламентарий Рихо Террас. В тексте режим Путина назван "преступным, коррумпированным, ответственным за преступления против собственного народа, а также за бесчисленные незаконные действия и преступления против человечности за пределами РФ". Там также подчеркивается, что путинский режим оккупировал и аннексировал часть украинской территории и теперь планирует провести "выборы" там.

Аргументы в пользу незаконности выборов

"Организация выборов оккупационными силами на аннексированных и оккупированных территориях — это преступный фарс, результаты которого не могут считаться легитимными", — подчеркивается в тексте Терраса. Это один из важных аргументов, который будет приведен в резолюции Европарламента, согласился Кубилюс — "если она будета принята".

В октябре незаконным было признано обнуление полномочий Путина, по сути позволяющее ему оставаться у власти до 2036 года, однако не Европарламентом, а Парламентской ассамблеей Совета Европы (ПАСЕ). Она заявила, что абсолютная власть, оказавшаяся в руках Путина в результате чрезвычайно длительного пребывания на посту, в сочетании с отсутствием в стране сильного парламента, независимой судебной системы, свободных СМИ и активного гражданского общества, превратила РФ в де-факто диктатуру. В марте 2021 года Венецианская комиссия опубликовала свои выводы, в которых жестко раскритиковала содержание поправок об обнулении и процедуру их принятия.

С правовой точки зрения эти выборы нелегитимны и по другой причине, сказала на встрече в Брюсселе правозащитница Каринна Москаленко. Она напомнила, что Европейский суд по правам человека дважды, в 2012 и 2017 годах, выносил решения по парламентским выборам 2003 года и муниципальным выборам в Санкт-Петербурге 2011 года, о грубых нарушениях избирательных процессов в России, власти которой обязаны были принять меры по их устранению. Поскольку этого не произошло, российская избирательная система остается ущербной, подчеркивает юристка.

Российские оппозиционеры рассказали евродепутатам о целях Путина

"Чего я действительно боюсь, — сказал парламентариям оппозиционер Владимир Милов, — так это шквала западных заголовков, в которых будет сказано: "Путин набрал 80% голосов" или "Россияне избрали Путина на новый срок". Он повторил мысль о том, что "никакого голосования нет": институт независимых наблюдателей был упразднен, а электронное голосование может полностью перевернуть реальные результаты. Путинский режим сделал все, чтобы даже белорусский сценарий был невозможен в России, убежден Милов.

С ним согласился и Волков: "Это очень важный пиар-ход Кремля, и его идея заключается в том, чтобы доказать ложное уравнение: Путин — это Россия. За Путина проголосовало 85% избирателей, а это значит, что за ним стоит народ, а это значит, что Путина нельзя победить, не победив всю Россию. Поэтому наши западные партнеры должны сдаться и начать переговоры". По его мнению, именно такое послание президент РФ хочет отправить за ее пределы, а российской оппозиции следует сотрудничать с западными партнерами, чтобы сделать этот пиар менее эффективным.

При этом внутри страны Путин стремится доказать россиянам, выступающим против него и против войны, что их не существует, говорит Волков. Он рассказал о запланированной акции "Полдень против Путина", отметив, что это первый случай, когда вся российская оппозиция объединилась.

Оппозиция настроена оптимистично

"Нынешняя избирательная кампания открывает широкие возможности для работы с россиянами", — полагает Милов. Главная цель оппозиции в таких условиях — переломить общественное мнение. "Наша стратегия — помочь оппозиционно настроенным россиянам объединиться, увидеть друг друга, бороться с этим пропагандистским нарративом", — говорит в свою очередь Волков.

Оппозиционеры настроены оптимистично: они верят, что у выборов 2024 года в России будут далеко идущие политические последствия. По их мнению, проблемы россиян не решатся, это будет все заметнее, недовольство властями продолжит расти и может привести к прорыву — аналогично тому, который произошел в СССР, ведь "выборы" генсека КПСС Константина Черненко в 1984 году тоже не предвещали никаких перемен.

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