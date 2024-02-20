Foto: DELFI

В Риге повышается "порог бедности". Теперь для малообеспеченного домохозяйства он составляет 549 евро для первого лица, и 384 евро — для остальных, сообщила агентству LETA представитель самоуправления Антра Габре.

Ранее порог доходов для первого лица в малообеспеченном домохозяйстве составлял на 69 евро меньше, а для остальных лиц — на 48 евро меньше. "Социальный бюджет составляет примерно 11 процентов от всего бюджета самоуправления, и мы следим, чтобы его размер увеличивался пропорционально", — ранее отмечал председатель Комитета по социальным вопросам Рижской думы Юрис Радзевич ("Честь служить Риге").

Как подчеркивает самоуправление, порог доходов малообеспеченного домохозяйства в Риге повышен до установленного в стране максимума. Таким образом, социальную помощь теперь могут получить примерно на 25% больше рижан. В прошлом году статус малообеспеченного получили около 13 000 человек.

Для получения соответствующих пособий и/или статуса нуждающегося или малообеспеченного домохозяйства, человек подает заявление, адресованное Рижской социальной службе. К нему должны быть приложены документы, необходимые для присвоения конкретного пособия.

Статус нуждающегося лица определяет государство, а малообеспеченного — самоуправление. Статус малообеспеченного лица предоставляет жителям Рижского самоуправления возможность получить льготу по налогу на недвижимость в размере 70%, услугу дневного центра, горячее питание на одной из суповых кухонь, услугу питания в одном из мест раздачи еды, получить помощь в решении жилищных вопросов, юридическую помощь.

24 января этого года на заседании Рижской думы были приняты поправки к правилам самоуправления. Их цель — оказание большей поддержки слабозащищенным группам жителей и установка нового "порога" для малообеспеченных домохозяйств.

Seko "Delfi" arī Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!
Publikācijas saturs vai tās jebkāda apjoma daļa ir aizsargāts autortiesību objekts Autortiesību likuma izpratnē, un tā izmantošana bez izdevēja atļaujas ir aizliegta. Vairāk lasi šeit