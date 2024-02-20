В Риге повышается "порог бедности". Теперь для малообеспеченного домохозяйства он составляет 549 евро для первого лица, и 384 евро — для остальных, сообщила агентству LETA представитель самоуправления Антра Габре.

Ранее порог доходов для первого лица в малообеспеченном домохозяйстве составлял на 69 евро меньше, а для остальных лиц — на 48 евро меньше. "Социальный бюджет составляет примерно 11 процентов от всего бюджета самоуправления, и мы следим, чтобы его размер увеличивался пропорционально", — ранее отмечал председатель Комитета по социальным вопросам Рижской думы Юрис Радзевич ("Честь служить Риге").

Как подчеркивает самоуправление, порог доходов малообеспеченного домохозяйства в Риге повышен до установленного в стране максимума. Таким образом, социальную помощь теперь могут получить примерно на 25% больше рижан. В прошлом году статус малообеспеченного получили около 13 000 человек.

Для получения соответствующих пособий и/или статуса нуждающегося или малообеспеченного домохозяйства, человек подает заявление, адресованное Рижской социальной службе. К нему должны быть приложены документы, необходимые для присвоения конкретного пособия.

Статус нуждающегося лица определяет государство, а малообеспеченного — самоуправление. Статус малообеспеченного лица предоставляет жителям Рижского самоуправления возможность получить льготу по налогу на недвижимость в размере 70%, услугу дневного центра, горячее питание на одной из суповых кухонь, услугу питания в одном из мест раздачи еды, получить помощь в решении жилищных вопросов, юридическую помощь.

24 января этого года на заседании Рижской думы были приняты поправки к правилам самоуправления. Их цель — оказание большей поддержки слабозащищенным группам жителей и установка нового "порога" для малообеспеченных домохозяйств.

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