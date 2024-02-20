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По мнению бывшего президента Латвии Вайры Вике-Фрейберги, Владимир Путин держал в живых лидера оппозиции Алексея Навального, скончавшегося на прошлой неделе в тюрьме, в качестве приманки для выявления его сторонников.

В интервью программе "Šodienas jautājums" на ЛТВ бывшая глава государства отметила, что подвергая Навального в течение нескольких лет пыткам в тюрьме, но все равно оставляя его в живых, путинский режим получил возможность выявить сторонников идей Навального, чтобы они потенциально могли бы выходить на улицы.

В таком случае, по мнению экс-президента, у режима появлялась возможность идентифицировать несогласных, арестовывать их и еще больше прессовать за любые протесты и альтернативное мышление.

Вайра Вике-Фрейбрга считает, что Путин готов на любой безумный шаг, и весь мир должен считаться с худшим сценарием. Для нашего региона это означает необходимость продолжать укреплять военный и оборонный потенциал — от Финляндии до Польши.

"Весь этот регион необходимо укрепить таким образом, чтобы он стал способен себя защитить, и в случае, если российский лидер примет безумное решение, силы НАТО смогут использовать весь свой потенциал, чтобы противостоять ему, и в этом случае действительно его победить", — резюмировала экс-глава государства.

На просьбу прокомментировать реакцию Европы на агрессию России Вике-Фрейберга ответила, что реакция была адекватной, но запоздалой, что наиболее ярко демонстрирует направление внешней политики Германии и ее политики безопасности. Причиной этого, вероятно, был пацифизм, насаждаемый и прививаемый немцам с послевоенных времен.

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