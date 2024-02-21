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Государственное агентство социального страхования (VSAA) уже в марте начнет выплачивать доплаты к пенсиям по старости и инвалидности для тех жителей, которым пенсия была предоставлена в период с 1 января 2012 года по 31 декабря 2014 года, сообщает Министерство благосостояния.

Доплаты полагаются латвийским пенсионерам, проживающим в Латвии, в государствах ЕС, Европейской экономической зоны, Швейцарии, Великобритании и Гернси.

"Я рад, что VSAA смогло быстро провести расчеты и уже в марте начнет выплачивать доплаты к пенсиям по старости и инвалидности. В марте пенсионеры получат общую сумму доплат за январь, февраль и март, а в апреле пенсия с доплатой будет выплачена уже в новом размере", — заявил министр благосостояния Улдис Аугулис.

Доплата составляет 1,52 евро за каждый год страхового стажа, накопленный до 31 декабря 1995 года. Размер доплат будет пересматриваться ежегодно одновременно с индексацией пенсий.

В случае, если после доплаты размер пенсии превысит необлагаемый минимум пенсионера — 500 евро, VSAA будет удерживать с пенсии подоходный налог в размере 20% от суммы, превышающей необлагаемый минимум.

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