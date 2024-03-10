По инициативе латвийских энтузиастов узкоколейной железной дороги, на собранные пожертвования жителей Латвии и компании LMT из Риги в украинский город Гайворон отправилась узкоколейная самоходная электростанция (ЭСУ-2А).

Самоходая электростанция ​​ЭСУ-2А — трехфазный электрогенератор на рельсах мощностью 50 кВт, способный тянуть поезд.

ЭСУ (Электростанция Самоходная Узкоколейная) — семейство узкоколейных тепловозов, предназначенных для снабжения электроэнергией путевых машин и аварийного источника электропитания. Локомотивы могут также использоваться для выполнения всех видов поездных и маневрово-вывозных работ на железных дорогах узкой колеи.

Посол Украины в Латвии Анатолий Куцевол выразил благодарность жителям и бизнесменам Латвии за поддержку: "Этот локомотив как мост между прошлым и будущим, он позволит подавать электроэнергию в тот момент, когда она будет необходима, что очень важно в моменты боевых действий. Это первый поезд, который прибудет в Украину с начала войны. Надеюсь, что в будущем Украина и Латвия будут связаны железной дорогой".

Foto: LMT

Автором инициативы является объединение Bānīša Draugu klubs, которое вместе с энтузиастами узкоколейки в странах Балтии и Украины, а также с помощью Ziedot.lv организовали помощь городу Гайворон (Харьковская область) и его узкоколейной железной дороге длиной 78 километров. По узкоколейной железной дороге Гайворон-Рудница можно добраться до поездов дальнего следования по направлению Тернополь-Львов-Ужгород.

В течение года на платформе Ziedot.lv жители Латвии собирали средства на отправку в Украину узкоколейного локомотива ЭСУ. А свыше 11 тысяч евро предоставила "LMT Retail & Logistics", это пожертвования от "умных устройств", сданных покупателями на переработку.

Foto: LMT

Foto: LMT

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