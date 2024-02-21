В Латвии продолжает расти заболеваемость гриппом, сообщили в Центре контроля и профилактики заболеваний (SPKC).

С 12 февраля по 18 февраля количество инфицированных и лечащихся в больнице пациентов с Covid-19 снижается.

С начала мониторинга в октябре прошлого года было зарегистрировано 19 лабораторно подтвержденных смертей от гриппа. У всех 19 умерших помимо гриппа было несколько сопутствующих заболеваний, и ни один из них не был привит от гриппа в этом сезоне.

На прошлой неделе к семейным врачам, участвующим в мониторинге, с симптомами острой инфекции верхних дыхательных путей обратились 1004 пациента, из них у 377 был диагностирован грипп на основании типичной клинической картины. Неделей ранее таких пациентов было 375, а двумя неделями ранее — 346.

Наибольшее количество случаев было зарегистрировано в Вентспилсе — 851,2 случая на 100 000 жителей. В Лиепае зарегистрировано 755 случаев на 100 000 жителей, в Риге — 609,9 на 100 000 жителей, в Даугавпилсе — 559,8 на 100 00 жителей, в Резекне — 432,2 на 100 000 жителей, в Юрмале — 414 на 100 00 жителей, в Елгаве — 328,5 на 100 000 жителей, в Екабпилсском крае — 256,2 на 100 000 жителей. Самая высокая заболеваемость отмечена в возрастной группе до четырех лет.

Во многих странах Европейского Союза и Европейской экономической зоны (ЕС/EEA) наблюдается значительный рост случаев заболеваемости острыми респираторными инфекциями, зарегистрированных в учреждениях первичной медико-санитарной помощи, и большинство стран ЕС/EEA сообщают об активности гриппа, превышающей базовый уровень. Средняя доля положительных тестов на грипп в ЕС/EEA была самой высокой — 44% (34% неделей ранее). Во всех странах зарегистрирована активность сезонного гриппа, превышающая 10%-ный порог положительных образцов в первичной медико-санитарной помощи, определяемый как порог эпидемии.

С другой стороны, количество лабораторно подтвержденных случаев Covid-19 на прошлой неделе снизилось — было зарегистрировано 54 случая (51 неделей ранее). Всего было проведено 689 лабораторных тестов на SARS-CoV-2, по сравнению с 650 неделей ранее. Число госпитализированных пациентов с Covid-19 составило 72 человека, тогда как неделей ранее их было 75, а двумя неделями ранее — 79.

На минувшей неделе в стационарах лечились два пациента с тяжелым течением заболевания. В целом зарегистрировано восемь случаев смерти пациентов с Covid-19 (11 неделей ранее) в возрастной группе старше 70 лет. По крайней мере в одном случае Covid-19 был основным диагнозом.

SPKC напоминает, что самым эффективным способом защиты от тяжелого заболевания гриппом и Covid-19 является вакцинация. Специалисты особенно рекомендуют сделать прививку лицам из групп риска, а также тем, у кого запланированы плановые операции либо другие медицинские манипуляции в медицинских учреждениях.

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