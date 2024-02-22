Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ) призывает проверить статус вакцинации от кори у детей.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ЕЦПКЗ), в 2023 году в мире отмечался значительный рост числа случаев заболевания корью, в том числе в 40 из 53 стран европейского региона и по меньшей мере в десяти странах Евросоюза и еврозоны.

По прогнозам ЦПКЗ, число случаев заболевания корью в Европе продолжит расти и в последующие месяцы из-за недостаточного охвата вакцинацией. Кроме того, росту заболеваемости могут способствовать инфицирование людей во время поездок, сезонные особенности циркуляции вируса кори, которая достигает пика в конце зимы и весной.

По данным ВОЗ, в странах европейского региона в 2023 году было зафиксировано 58 114 случаев кори, что более чем в 60 раз превышает показатели 2022 года — 904 случая. В 2023 году поступили сообщения о смерти 10 больных корью, а в 2022 году умерших не было. По данным ВОЗ, эпидемиологическая ситуация с корью в последнее время резко ухудшилась — в декабре 2023 года число случаев заболевания выросло в два раза по сравнению с ноябрем — с 7436 до 15 747 случаев.

По данным ЕЦПКЗ, в 2023 году 23 страны сообщили системе эпидемиологического надзора Европейского союза (TESSY) о 2361 случае кори. Боле всего случаев зафиксировано в Румынии — 1755. В Австрии зарегистрировано 186 случаев, во Франции — 118, в Германии — 82, в Бельгии — 69, в Италии — 44, в Польше — 37, в Испании — 13, в Швеции — 11.

В остальных странах, которые сообщили о случаях заболевания (Хорватия, Чехия, Дания, Эстония, Финляндия, Венгрия, Ирландия, Латвия, Лихтенштейн, Литва, Нидерланды, Норвегия, Португалия и Словакия) в 2023 году было зафиксировано менее 10 случаев кори. В 2024 году в ЕС/ЕЭЗ было констатировано четыре смерти из-за кори — три в Румынии и одна в Ирландии.

В Латвии в последние годы эпидемиологическая ситуация с корью была относительно благоприятной. В 2023 году подтвержден один завезенный случай кори, когда ребенок заразился за границей.

В 2020-2022 годах в Латвии не было зарегистрировано ни одного случая кори, а в 2019 году зарегистрировано три случая заболевания. Последние вспышки кори в Латвии зарегистрированы в 2018 году — 25 случаев, а также в 2014 году — 36 случаев.

Вакцинация — единственный эффективный способ защититься от кори и не допустить вспышек заболеваемости. Хотя каждый ребенок в Латвии имеет право на оплачиваемую государством вакцинацию против кори, анализ данных вакцинации показал, что около 14 000, или 4% детей в возрасте от 1 до 17 лет не получили ни одной прививки от кори. Такое количество не имеющих иммунитета детей способно вызвать вспышку кори в стране.

В связи с этим ЦПКЗ призывает родителей и семейных врачей проверить статус вакцинации детей от кори и сделать прививку непривитым детям согласно календарю вакцинации. Особое внимание следует уделить детям, планирующим отправиться в путешествие.

Корь — высокозаразное острое вирусное инфекционное заболевание, которое распространяется воздушно-капельным путем, а также путем прямого контакта. Вероятность заболеть корью есть у любого не имеющего иммунитета человека, который ранее не прививался от кори, не болел корью и который входил в контакт с заболевшим или находился в помещениях, где в течение последних двух часов побывал больной корью. Течение кори может быть тяжелым, с осложнениями, предупреждают в ЦПКЗ.

Риск развития осложнений высок у детей младше пяти лет, взрослых старше 20 лет, лиц с иммунодефицитом, а также беременных женщин, так как может привести к гибели плода или преждевременным родам. Наиболее частыми осложнениями кори являются воспаление среднего уха, диарея и пневмония. Примерно у одного из 1000 пациентов корью возникает воспаление в тканях мозга (энцефалит).

В настоящее время лекарства от вируса кори нет, в связи с чем используются средства, снижающие тяжесть симптомов заболевания.

Курс вакцинации детей против кори включает две прививки: в возрасте от 12 до 15 месяцев и семи лет.

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