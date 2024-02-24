Много шума наделал в феврале случай, когда один из новых электропоездов чешской компании Škoda Vagonka был разрисован граффити. Однако не начали ли мы уже привыкать к разрисованным стенам домов в латвийских городах? Передача 360TV Ziņneši решила выяснить, насколько распространена проблема и как борются с ней ответственные учреждения.

Некоторые считают граффити вандализмом и возмущаются разрисованными мостами, поездами, домами. Но есть и совершенно противоположная точка зрения — что уличное искусство является неотъемлемой частью демократического общества и необходимо найти пути, позволяющие уличным художникам работать в городской среде совершенно легально.

Точных данных о том, насколько распространено граффити в Риге и в Латвии в целом, не существует. Такую статистику не собирает ни Рижская дума, ни Рижская муниципальная полиция. Поскольку за устранение ущерба ответственны владельцы зданий, подсчитать его в целом невозможно. Данные Госполиции могут дать какое-то представление о масштабах явления, но это будет лишь верхушка айсберга.

"Отдельной статистики у нас нет, но известно, что по статье 180 Уголовного закона, охватывающей все виды повреждения имущества, по всей Латвии в этом году было 2,5 тысячи случаев. Надо сказать, что даже когда виновник пойман, не всегда информация о граффити доходит до Государственной полиции, особенно если рисунок легко отмывается. Если материальный ущерб более серьезный, предусмотрен штраф, и не самый маленький. Предусмотрена и уголовная ответственность — кратковременное лишение свободы, лишение свободы на срок до двух лет, принудительные работы и штраф", — рассказывает представитель Госполиции Ласма Грейдане.

Однако не все считают запреты эффективным способом борьбы с граффити. Дайнис Руденс, один из самых известных авторов легальных уличных рисунков (муралов), считает, что такая субкультура будет существовать, поэтому нужно найти способы включить ее в городскую среду. В Саркандаугаве открыта первая и единственная в Риге легальная стена граффити. "Это частная территория, и там есть место, куда каждый может прийти и выразить себя. Я подсчитал, что за последний год здесь было сделано около 180 рисунков. Если бы такого места не было, я предполагаю, что все эти рисунки находились бы где-то еще в городской среде.

Некоторые из них удачные, другие нет. Поэтому нам обязательно стоит подумать о том, как создать больше таких мест", — считает Руденс.

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