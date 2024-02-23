Foto: F64
С момента начала войны Латвия была одним из самых надежных сторонников Украины — не только помогала, но и убеждала другие страны больше вкладывать в содействие победе Украины. Сотрудники Госканцелярии подсчитали, что помощь правительства Латвии, общества и неправительственных организаций Украине за два года войны составила не менее 650 миллионов евро.

Поддержка Латвии Украине приближается к 1% от ВВП. Представитель Госканцелярии Эгита Диуре рассказала, что из 650 миллионов более 370 миллионов вложены в военную экипировку. “Это беспилотники, вертолеты, оружие, экипировка, боеприпасы, противотанковое оружие, противовоздушные ракеты, а также топливо. Это то, что Министерство обороны из своих ресурсов посвятило Украине”, — сообщила Диуре.

Беженцам из Украины оказана помощь в размере 170 миллионов евро, от продовольственных пакетов до социальных пособий и средств на изучение латышского языка. Латвия внесла международные взносы в размере 36 миллионов евро в Европейский фонд мира, детский фонд ООН, программу помощи Украине от НАТО и другие. Более 12 миллионов евро вложено в реконструкцию Черниговской области, Украине также выделена гуманитарная помощь в размере 48 миллионов евро.

Однако, не всю поддержку можно оценить в деньгах. Предприятия и частные лица жертвовали продукты питания, одежду и автомобили, а волонтеры по всей Латвии плели маскировочные сети, готовили окопные свечи и вязали носки.

Seko "Delfi" arī Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!
Publikācijas saturs vai tās jebkāda apjoma daļa ir aizsargāts autortiesību objekts Autortiesību likuma izpratnē, un tā izmantošana bez izdevēja atļaujas ir aizliegta. Vairāk lasi šeit