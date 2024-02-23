С момента начала войны Латвия была одним из самых надежных сторонников Украины — не только помогала, но и убеждала другие страны больше вкладывать в содействие победе Украины. Сотрудники Госканцелярии подсчитали, что помощь правительства Латвии, общества и неправительственных организаций Украине за два года войны составила не менее 650 миллионов евро.

Поддержка Латвии Украине приближается к 1% от ВВП. Представитель Госканцелярии Эгита Диуре рассказала, что из 650 миллионов более 370 миллионов вложены в военную экипировку. “Это беспилотники, вертолеты, оружие, экипировка, боеприпасы, противотанковое оружие, противовоздушные ракеты, а также топливо. Это то, что Министерство обороны из своих ресурсов посвятило Украине”, — сообщила Диуре.

Беженцам из Украины оказана помощь в размере 170 миллионов евро, от продовольственных пакетов до социальных пособий и средств на изучение латышского языка. Латвия внесла международные взносы в размере 36 миллионов евро в Европейский фонд мира, детский фонд ООН, программу помощи Украине от НАТО и другие. Более 12 миллионов евро вложено в реконструкцию Черниговской области, Украине также выделена гуманитарная помощь в размере 48 миллионов евро.

Однако, не всю поддержку можно оценить в деньгах. Предприятия и частные лица жертвовали продукты питания, одежду и автомобили, а волонтеры по всей Латвии плели маскировочные сети, готовили окопные свечи и вязали носки.

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