Владимир Зеленский зашел с козырей — интервью телеканалу Fox он дал всего в нескольких километрах от линии фронта.

В отличие от Владимира Путина, обращавшегося к американской аудитории Fox из белоснежного кресла в Кремле и уверявшего, что американцам не должно быть дела до происходящего в Украине, Зеленский отвечал на вопросы, сидя на фоне стены разрушенного дома.

И его главный месседж: война в Украине важна для всех, в том числе для американцев.

Ответ Карлсону

Контекст этого интервью, возможно, даже важнее его содержания.

Интервью вышло на консервативном американском канале Fox News, который в основном смотрят сторонники традиционного уклада, по преимуществу сочувствующие Республиканской партии.

Такер Карлсон, взявший интервью у Путина, тоже когда-то работал на этом канале — его шоу смотрели в среднем три, а иногда и пять миллионов человек. Но в прошлом году его уволили с телеканала, хотя официально причину не назвали. То ли всему виной были нелестные высказывания Такера в адрес руководства, то ли руководство устало терпеть его конспирологические рассуждения об "украденной" у Дональда Трампа победе на выборах.

Своими заявлениями Карлсон бросил вызов другим американским СМИ, обвинив их в том, что они якобы охотно публикуют "льстивые воодушевляющие беседы" с Владимиром Зеленским и игнорируют Владимира Путина.

Правда, российского президента никто не игнорировал: многочисленные западные медиа, в том числе Би-би-си, с начала войны неоднократно пытались взять у него интервью. Но каждый раз получали отказ.

Ведущий Fox Брет Байер принял вызов: он отправился в Украину, чтобы задать Зеленскому вопросы, волнующие американцев спустя два года интенсивных военных действий. Байер интервьюирует Зеленского не впервые: они общались с украинским президентом и в прошлом, и в позапрошлом годах.

Когда Байер спросил Зеленского, смотрел ли он интервью Путина, президент Украины ответил: "У меня нет времени в течение двух часов слушать полный бред о нас, о войне, о США".

Интервью Зеленского, точнее, та запись, которая была показана в ночь на пятницу, продлилась менее 45 минут.

Учитывая, что основная аудитория Fox — это сторонники республиканцев, среди которых есть те, кто ставит под сомнение целесообразность оказания дальнейшей материальной помощи Украине, понятно желание Владимира Зеленского говорить с этой аудиторией.

Как понятно и почему Зеленский пригласил Байера в Харьковскую область, под Купянск.

В начале войны российским войскам удалось захватить этот город, как и значительные территории Харьковской области, а также установить там свою администрацию. Но вооруженные силы Украины отбили большую часть оккупированной территории области.

Россия продолжает наступать на этом направлении, не оставляя надежды снова завоевать территории. Издание Forbes даже утверждало, что захвата Купянска — на данный момент основная тактическая цель России.

"Кусочек Харьковской области был бы подарком Путину ко дню выборов от российской армии", — писал Forbes.

Это и пытался показать республиканцам Зеленский: война продолжается, бои продолжаются. И у Украины сейчас нет "плана Б".

Без "плана Б"

Диалог с США — в приоритетах у Владимира Зеленского. Украина как никогда нуждается в помощи, чтобы продолжать противостоять России на фронте.

С начала войны международные партнеры Украины обязались предоставить ей помощи на сумму почти в 170 млрд евро. 40% этой суммы — сугубо военная поддержка, 50% — финансовая помощь, около 10% — гуманитарная составляющая. Донорами стали 42 страны, но главным среди них, предоставившими помощь в 71 млрд евро, конечно, стали США.

Администрация Джо Байдена еще осенью обратилась в Конгресс с просьбой одобрить дополнительное финансирование для Украины: в предложенном ею стомиллиардном пакете по финансированию различных аспектов национальной безопасности львиная доля — порядка 60 млрд долларов — предназначалась на расходы, связанные с идущей войной России против Украины. Но вопрос до сих пор не решен из-за сопротивления республиканцев.

Сначала этот вопрос они требовали увязать это с решением внутренней американской проблемы — мерами по ужесточению контроля за южной границей, через которую за время с начала президентства Джо Байдена в США попали миллионы нелегальных иммигрантов.

Подобный небывалый приток нелегальных мигрантов в США привел к масштабному политическому кризису и выразился в недовольстве граждан страны. Республиканцы требуют от демократов ужесточить контроль на границе, на что те идут крайне неохотно.

На фоне этих споров администрация США с конца прошлого года прекратила выделять новые средства на военную помощь Украине, заявляя, что дальнейшая передача вооружений ставит под угрозу безопасность самой Америки, а для того чтобы восполнить истощенные двухлетней поддержкой Украины собственные запасы Пентагона, необходимо принятие того самого закона, вокруг которого и разгорелись споры на Капитолии.

После месяцев жарких дебатов казалось, что обе фракции в Сенате наконец нашли компромисс.

Но проблема не решилась: Дональд Трамп, рассчитывающий, что волна недовольства вернет его в Белый дом на предстоящих выборах, призвал "не делать глупостей" — его послушались сторонники, контролирующие другую часть Конгресса — Палату представителей.

Зеленский ранее уже предлагал Дональду Трампу лично приехать в Украину. В интервью Fox News он добавил: "Если Трамп приедет, я готов с ним поехать прямо на передовую".

"Что бы вы ему сказали?" — поинтересовался журналист.

"Думаю, [окажись он тут] его глаза бы ему все сказали".

Брет Байер спросил Зеленского, какие планы Украина ставит перед собой на 2024 год — в особенности если больше не получит финансирования от США.

"Я часто слышу подобные вопросы в последние месяцы. Выживем ли мы? Конечно. Но не все из нас. Если мир к этому готов — вы это увидите. Но это трагедия. Это будет трагедия для всех нас, не только для Украины, не только для украинцев, но для всей Европы", — ответил Зеленский.

Зеленский не пояснил, каков будет "план Б", если США так и не возобновят поставки в этом году, но отметил, что Россия по-прежнему обладает превосходством в небе, а еще — в численности.

"Сложно найти что-то аналогичное, — сказал он, имея в виду другие источники помощи. — Конечно, мы найдем… мы не будем стоять на месте. Нам придется выживать, пока мы не найдем какие-то параллельные пути. Но в любом случае, понимаете, эта помощь критически важна. Так что без нее, извините, у нас будет все больше и больше героических парней в больницах. Потому что если у вас нет реального оборонительного щита и такой же мощной артиллерии с боеприпасами, конечно, вы будете терять людей".

Один враг

С точки зрения среднестатистического американца, который посмотрел оба интервью — и Зеленского, и Путина — очевидно одно: Россия просит не обращать внимания на происходящее ("Вам что, нечем заняться?" — спрашивал Путин), а Украина призывает не просто пристально следить за происходящим, но еще и помочь.

"Не может быть двух точек зрения на эту войну, — говорит Владимир Зеленский. — Есть только один враг — и это Путин".

"Нам нужно оружие большой дальности, — говорит Зеленский. — Мы говорили об этом с конгрессменами, я говорил об этом с президентом Байденом. Дальнобойные ракеты ATACMS с дальностью до 300 километров нам бы очень помогли. Потому что это нечестная война: наша артиллерия обладает дальностью порядка 20 километров, а у России — 40 километров. Так что если у партнеров есть такие системы, почему бы не предоставить их Украине?"

До сих пор администрация Джо Байдена крайне неохотно шла на предоставление Украине систем вооружений, которые бы позволяли ей наносить урон противнику далеко за линией фронта, мотивируя это опасениями "дальнейшей эскалации". Несколько ракет ATACMS с уменьшенной дальностью были предоставлены после многочисленных призывов прошлой осенью, но дальше этого дело пока не продвинулось.

Пока американская помощь застряла на полпути, российские войска захватили Авдеевку — город в Донецкой области, который они безуспешно пытались взять в течение двух лет. Задавая вопрос Зеленскому, Брет Байер назвал это самым большим достижением России за последние девять месяцев.

Чиновники — в том числе в Вашингтоне — как и многие эксперты связывают этот успех российских войск с острым дефицитом боеприпасов у украинской армии.

Россия боролась за Авдеевку с самого начала войны. В нескольких километрах от города проходит дорога, соединяющая контролируемые Россией Донецк, Горловку и Луганск. Если бы украинской армии удалось ее перерезать, это серьезно осложнило бы логистику российских войск. Россия же боролась за Авдеевку, чтобы отодвинуть украинские войска так, чтобы Донецк не попадал под обстрелы ВСУ.

Теперь Авдеевку — точнее, то немногое, что от нее осталось, — контролирует Россия.

"Но нужно понять, что в данном случае значит — контролировать. Они разрушили все. Их стратегия состоит в том, чтобы сравнять все с землей, а потом идти дальше", — сказал Зеленский про ситуацию в Авдеевке.

"За эти два года они [российские военные] оккупировали Харьковскую область — теперь мы контролируем этот регион. Мы разблокировали Черное море, теперь у нас есть зерновые коридоры, и мы уничтожили много кораблей российского флота, — ответил Зеленский. — Это мы сделали в течение двух лет. Да, прошлый год был для нас по большей части сложным, но… то, что было сделано, я думаю, это была хорошая работа".

Несмотря на "хорошую работу", Зеленский все же отправил в отставку главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, заменив его на генерал-полковника Александра Сырского.

Журналист Fox News спросил, почему.

Зеленский ответил, что благодарен Залужному за работу, но эти изменения были нужны.

"Нам нужно быть быстрее, — добавил Зеленский. — Это означает, что нужно избавиться от бюрократии, которая у нас есть. В противном случае у нас не будет никаких шансов. Нужно быть умнее технологически. И, конечно, быстрее".

Это не переговоры

"Критики скажут, что вы, пытаясь удержаться у власти, не торопитесь сесть за стол переговоров, чтобы закончить эту войну", — сказал Брет Байер.

Владимир Зеленский вздохнул.

Тема переговоров не взялась из ниоткуда. Владимир Путин в недавнем интервью уверял, что Россия "никогда не отказывалась от переговоров", а мешает их проведению только указ Зеленского о невозможности вести переговоры с Путиным.

Масла в огонь добавляет тот факт, что Украина, если бы она не воевала, стояла бы сейчас на пороге президентских выборов. Но по закону, принятому задолго до президентства Зеленского, нельзя проводить выборы в военное время. Байер указал Зеленскому, что Запад это волнует.

Для стран Запада выборы — непреложный элемент демократии. И Украина, говорящая о своей общности с демократическим миром, по мнению некоторых, должна была найти возможность провести эти выборы.

"Я действительно не хотел говорить о политике, потому что происходящее на войне куда важнее", — сказал Зеленский. Он еще раз сослался на закон, запрещающий голосование во время войны.

Но даже если выборы состоялись бы, у действующего президента было бы мало поводов для волнений: сейчас рейтинг его одобрения составляет более 70%.

"Если бы выборы состоялись сейчас, я бы победил", — добавил Зеленский, сославшись на свои рейтинги. После чего вернулся к вопросу о переговорах.

"Переговоры с танками, с уничтожением наших людей — это не переговоры, — заметил Зеленский. — Макрон и Шольц говорили с Путиным до начала войны. И [Путин] утверждал, что никакого вторжения не будет. Так что — что бы он ни говорил, этому нельзя верить".

"Не очень справедливо спрашивать у украинцев, когда закончится война, — добавил Зеленский. — Мы делаем все возможное, чтобы она закончилась. Но давайте откровенно: мир не очень готов к поражению Путина. И мир боится изменений в России. Так что когда мир поймет, что Путин перешагнул через все красные линии, что он не очень адекватный человек, угрожающий всему миру, чей план — это уничтожение НАТО, — так вот, когда это случится, тогда война и закончится".

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