"В этой ситуации необходимо найти компромисс, который, облегчая расходы работодателя и не создавая негативного финансового влияния в специальном бюджете, существенно не ухудшает ситуацию работника. Договориться можно только садясь за один стол переговоров, и это я и призываю делать как работодателей, так и работников", — отметил Аугулис.