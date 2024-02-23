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Министр благосостояния Улдис Аугулис обсудил с руководством Латвийского союза свободных профсоюзов порядок оплаты больничных листов, сообщили порталу Delfi в министерстве.

"В этой ситуации необходимо найти компромисс, который, облегчая расходы работодателя и не создавая негативного финансового влияния в специальном бюджете, существенно не ухудшает ситуацию работника. Договориться можно только садясь за один стол переговоров, и это я и призываю делать как работодателей, так и работников", — отметил Аугулис.

О дальнейшем продвижении вопроса больничных листов еще пройдут дискуссии вовлеченных организаций в конце февраля.

В ходе беседы министр поблагодарил Латвийский союз свободных профсоюзов за активное участие в дискуссиях по введению директивы о минимальных зарплатах в ЕС. Он призвал продолжить дискуссии, чтобы достичь компромисса, который должен устраивать как профсоюзы, так и работодателей.

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