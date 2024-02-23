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Министерство земледелия отдало на согласование проект правил, в котором определены конкретные сельскохозяйственные и кормовые продукты, ввоз которых в Латвию из России и Белоруссии в будущем будет запрещен, следует из информации на портале правовых актов, сообщило агентство LETA. В четверг, 22 февраля, Сейм утвердил поправки, вводящие такой запрет — список конкретных продуктов предстоит утвердить правительству.

Планируется, что в Латвию будет запрещен ввоз гороха, пшеницы, смеси пшеницы и ржи, ржи, ячменя, овса, кукурузы, риса, зернового сорго, гречки, сари, ячменных отрубей, а также других зерновых продуктов российского и белорусского происхождения.

Также будет запрещен ввоз соевых бобов, арахиса, копры, льняного семени, рапса или семян рапса, семян подсолнечника, семян и плодов других масличных растений, а также семян или плодов масличных растений, за исключением горчицы, муки и муки грубого помола.

Также будет запрещен ввоз семян, плодов и спор для посева, шишек хмеля, растений или частей растений, используемых в основном в парфюмерии, фармацевтике или для приготовления инсектицидов и фунгицидов и аналогичных целей, стручков рожкового дерева, морских и других водорослей, сахарной свеклы и сахарный тростника, фруктовых косточек и ядра, а также других растительнх продуктов, используемых в основном в продуктах питания.

Также не будут ввозиться зерновая солома и шелуха, кормовые стебли, кормовая свекла, кормовые корни, сено, люцерна, клевер, спаржа семенная, капуста кормовая, люпин, вика и аналогичные кормовые продукты.

В список запрещенных к ввозу продуктов также включены мука и гранулы из мяса или мясных субпродуктов, рыба или ракообразные, моллюски или другие водные беспозвоночные, непригодные для употребления в пищу человеком, крупа, отруби, отсев и другие остатки, полученные при просеивании, измельчении или иной переработке зерна зерновых или зернобобовые растения, остатки производства крахмала и аналогичные отходы, свекловичный жом, жом и другие отходы производства сахара, жом и его отходы, жом нефтяной и другие твердые остатки, полученные при экстракции соевого масла, арахисового масла или другие растительные или микробные жиры и масла.

Также планируется запретить ввоз винных осадков, виноградных косточек, отходов растительного сырья и растительных отходов, остатков и побочных продуктов, которые могут быть использованы на корм животным.

Также будет запрещено ввозить продукты для использования в кормах для животных, в том числе корма для собак и кошек, расфасованные для розничной продажи.

Данные Продовольственно-ветеринарной службы (PVD) показывают, что эта продукция составляет 96% импортируемых в Латвию групп российской сельскохозяйственной и пищевой продукции.

В то же время, по информации PVD, всего 16 компаний импортировали в Латвию кормовую продукцию, в том числе зерновые и кормовое сырье, в том числе вид деятельности девяти компаний был связан с обеспечением логистики, а семи компаний — с обеспечением логистики, оптовой торговлей и производством определенной продукции.

По мнению PVD, скорее всего, эти семь компаний закупают кормовую продукцию и сырье российского производства для реализации на латвийском рынке или для производства собственной продукции. Объем продукции, импортированной из России этими компаниями в 2023 году, составил 62,2 тыс. тонн или 4,9% от общего объема импортированных в Латвию кормовых продуктов и сырья российского происхождения.

Как уже сообщалось, 22 февраля, Сейм в окончательном чтении внес поправки в Закон "О развитии села и сельского хозяйства", запретив импорт импорт сельскохозяйственных продуктов из России и Беларуси.

Закон запрещает ввоз или импорт сельскохозяйственной и кормовой продукции в Латвию из России и Беларуси, в том числе, если продукция этих стран ввозится в Латвию из других третьих стран.

Запрет будет распространяться на выпуск продукции в свободное обращение, за исключением пропуска в свободное обращение с целью доставки продукции получателю в другом государстве-члене ЕС с освобождением от налога на добавленную стоимость — то есть, будет запрещен импорт, а не транзит. Запрет также распространяется на ввоз для переработки за исключением ввоза для переработки с целью уничтожения продукции, а также на ввоз для конечного потребления.

В законе говорится, что Кабинет министров должен будет издать правила, определяющие, какие именно сельскохозяйственные и кормовые продукты будет запрещено ввозить в Латвию. Министерство земледелия подготовки проект правил, которое должно утвердить правительство.

Закон вступит в силу после того, как его провозгласит президент.

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