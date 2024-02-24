24 февраля президент Латвии Эдгар Ринкевич выступил с речью на благотворительном концерте в Национальной библиотеке в поддержку Украины "Вместе с Украиной!". Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"Прошло два года с момента полномасштабного вторжения России в Украину. Два года с момента полного масштаб зла. Эта война – попытка уничтожить Украину. Уничтожить страну, которой ничего не нужно от России. Страну, которая просто хочет быть независимой. Но никогда не бывает "только" независимости. Независимость – величайшая ценность. Так же, как жизнь – самая большая ценность и для украинца, и для латыша", - отметил Ринкевич.

"Сегодня мы чтим память всех, кто пал за Украину. Мы также поминаем одного из наших – Виталия Смирнова. В октябре прошлого года капрал Смирнов пожертвовал собой ради независимости Украины. Он отдал жизнь не только за Украину, но и за Латвию и всю остальную Европу. И он отдал ее не просто так.

Точно так же, как наши предки в Войне за независимость, во Второй мировой войне или во время Атмоды.Наши отцы и деды сделали все, чтобы мы все могли быть! А мы продолжаем быть и защищать нашу свободу. Свою свободу, а теперь и свободу Украины", - заявил президент.

"Придет время, когда об этом дне останется много воспоминаний. Что кто делал, кто кому верил, что кто думал. Но не сейчас. Теперь нам всем предстоит работать, чтобы, когда придет время, за сделанное нами сегодня не было стыдно.

Я благодарен всем вам, кто каждый день помогает Украине, кто защищает ее. Мой выбор точно такой же себе – поддерживать Украину до победы. Защита справедливости и человечности никогда не может быть лишней. Пусть дух песен укрепит всех нас, и прежде всего наших украинских друзей. Слава Украине! Да здравствует Латвия!", - цитирует Ринкевича пресс-служба президента.

24 февраля в Риге по случаю второй годовщины войны в Украины состоялись мероприятия в поддержку Украины.

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