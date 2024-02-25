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В прошлом году лингвисты отвергли предложение изменить название государства Беларусь на латышском языке. Об этом сообщили агентству LETA в Центре государственного языка.

В латышском языке "Беларусь" пишется как "Baltkrievija". Было предложено начать дискуссию об изменении названия на латышском на "Baltrutenia", а белорусов, соответственно, вместо "baltkrievi"называть "baltrutēņi".

Комиссия знатоков латышского языка Центра госязыка рассмотрела эти предложения. В итоге лингвисты решили не поддерживать изменения, оставив нынешнее название - Baltkrievija.

Как сообщалось, Директор Центра госязыка Марис Балтиньш на заседании комиссии Сейма по иностранным делам призвал депутатов воздержаться от использования официального второго названия Грузии — Сакартвело.

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