Составлением протоколов штрафов за зафиксированные фоторадарами нарушения и документацией занимаются Дирекция безопасности дорожного движения (CSDD) и Государственная полиция. Но исполнение наказания требует непропорционально большого труда, поэтому этот процесс предлагают автоматизировать, сообщает программа Латвийского телевидения De facto.

Полиция привлекла дополнительные ресурсы для обработки штрафов



Только с помощью стационарных камер контроля скорости на дорогах Латвии в прошлом году было зафиксировано 233 656 нарушений скорости.

Хотя радары находятся под контролем CSDD, решение по каждому наказанию готовит Госполиция.

За нарушения, зафиксированные стационарными фоторадарами, в 2023 году были выписаны штрафы на сумму почти 8,9 млн евро.

Если раньше нарушители ПДД могли оплатить штраф до следующего посещения CSDD, но не позднее, чем в течение года, то теперь вступил в силу новый Закон об административной ответственности — штраф необходимо уплатить в течение месяца. Если этого не сделать, дело должно быть передано судебным приставам.

"Человек должен это знать, чтобы иметь возможность оплатить, а не чтобы судебный исполнитель стучиался к человеку через месяц. Здесь много проблем", — выразил возмущение депутат Сейма Андрейс Целяпитерс ("Jaunā Vienotība") в комиссии Сейма, которая обсуждала проверки, связанная с исполнением наказаний. Извещение о наказании Целяпитерс тоже пропустил, и узнал об этом только от пристава.

90% всех наложенных административных наказаний напрямую связаны с нарушениями правил дорожного движения. Для подготовки и оформления решений, а также своевременной передачи неоплаченных штрафов в исполнение Госполиция еще в 2022 году дополнительно задействовала в работе 23 человека.

Начальник Управления административных расследований Госполиции Марите Зиемеле поясняет: "У нас нет ни одного сотрудника или должностного лица, в чьи обязанности входит только сбор этих штрафов. Что касается технических средств, мы имеем отдельное структурное подразделение,в котором поступившая информация обрабатывается, принимаются решения и контролируется исполнение. Если объем такой,что ее не сдать, соответственно, люди передвигаются, чтобы уложиться в сроки".

Сумма штрафов почти не изменилась, но работы стало больше

После изменения законодательства объем добровольно уплачиваемых штрафов существенно не увеличился и по-прежнему составляет около 75%. Но при этом работы стало больше: сначала надо выслать неплательщику предупреждение, потом подготовить дело к передаче судебному приставу. Если штрафник неправильно выполнил платеж, его приходится искать вручную, и в год таких случаев набирается около 40 тысяч.

Ивета Крука, председатель Совета судебных приставов, отметчает: "Как только в назначении платежа не указан именно этот номер решения, система его может не узнать. И поэтому дело часто переходит в исполнение, даже когда человек говорит, что оплатил штраф. Вопрос решается проверкой платежа. Если обнаруживается, что есть непризнанный платеж, он добавляется к этому делу и вопрос решен, но все это требует дополнительных ресурсов со стороны приставов и учреждения. И, конечно, это еще и опыт самого человека".

Приставы признались, что нарушители ПДД чаще всего платят штраф при первом же напоминании. Чтобы не создавать себе лишних проблем и затрат, лучше всего убедиться, что заявленный адрес соответствует фактическому месту проживания, а еще лучше — прописать адрес электронной почты, куда будут приходить все уведомления от государства.

Работу учреждений осложняет отправка решений о штрафах за границу



У властей больше работы еще и потому, что уведомления о штрафах, превышающих 70 евро, необходимо отправлять за границу, если нарушитель был из страны Евросоюза. В 2021 году в другие страны ЕС из Латвии было направлено 735 решений, в 2022 году — 1579, а в 2023-м — уже 2629.

Из 27 учреждений, без учета самоуправлений, которые имеют право налагать штрафы, 10 заявили, что новая процедура требует больше времени и ресурсов.

"Дело в том, как учреждение может реорганизовать свои ресурсы и как может обеспечить выполнение своей функции. Например, в Госслужбе среды вообще не передают наложенные штрафы в зарубежные страны, поскольку у них нет средств для покрытия расходов на перевод", — сообщает член Государственного ревизионного совета Кристине Яунземе.

Например, в Военной полиции даже не знали, что штрафы для исполнения можно передать за границу.

Госконтроль - за сбор штрафов в одном учреждении

В целом ежегодно применяется около полумиллиона административных штрафов на общую сумму около 36 млн евро. Треть дел достаётся приставам. Некоторые учреждения способны передать административное взыскание в исполнение за пару недель, а у некоторых на это уходит и полгода.

Государственный контроль предложил централизовать сбор неуплаченных вовремя штрафов или оставить их в ведении одного учреждения.

"Если я делаю это раз в год или три раза в год, то, очевидно, сделать это мне сложнее. Если неоплаченными штрафами будет заниматься какое-то конкретное учреждение, то работа шла гораздо продуктивнее", - сказала представитель Госконтроля Яунземе.

СГД против того, чтобы взять эту функцию под свое крыло

В настоящее время в различных учреждениях по контролю за исполнением штрафов, наряду с выполнением других обязанностей, работают полторы тысячи человек. Реально это 73 полных нагрузки, но если бы этим занималось одно учреждение, то было бы достаточно и 39 человек, подсчитал Госконтроль и рекомендует объединить эту функцию под эгидой Службы государственных доходов (СГД), который эффективно собирает штрафы, налагаемые им самим.

"Ни одно из госучреждений не возражает против того, что это будет сокращение государственных расходов, если мы централизуем эту функцию в руках одного учреждения, но я надеюсь, что это будет не Служба государственных доходов. СГД движется к тому, чтобы быть эффективной, небольшой, компактной налоговой и таможенной администрацией", - сказала гендиректор СГД Байба Шмите-Роке.

Министр внутренних дел Рихардс Козловскис считает, что полиция перегружена функциями, которые могут быть автоматизированы или выполняться другими. Он полагает, что, например, уведомление CSDD можно отправить нарушителю без участия полиции.

"Соответствующая система CSDD генерирует это нарушение, затем существует другая система, где оно передается в полицию, где полиция подключается к этой системе. Они проверяют каждое из них в этой системе и отправляют обратно в CSDD, а оттуда извещение отправляется нарушителю", - пояснил Козловскис.

В настоящее время Минюст готовит поправки, направленные на совершенствование Закона об административной ответственности, в том числе добиваясь вовлечения как можно меньшего числа людей в применение наказаний.

"Больший акцент в поправках связан с автоматизированными решениями. Речь идет о камерах контроля скорости и нарушениях, выявленных технически другими способами, их обработке, снижении роли и вовлеченности человеческих ресурсов в этот процесс", - заявил пресс-секретарь Минюста Михаил Папсуевич.

Но решения в области информационных технологий, уже предусмотренные в законе, еще не реализованы. Между системой сопровождения процесса по административным правонарушениям и Реестром исполнительных дел отсутствует связь, которая позволила бы осуществлять эффективный обмен данными, резюмирует передача.

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