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В субботу, 24 февраля, в Даугавпилсе на площади Виенибас во время акции поддержки Украины взорвались несколько петард, сообщает LSM.lv.

Как пишет в социальной сети Х организатор мероприятия Анжелика Литвинович, стрельба петард происходила как до мероприятия, так и во время него, в том числе и во время минуты молчания.

По словам старшего специалиста Государственной полиции Лины Багдоне, по данному факту Госполиция возбудила процесс об административном правонарушении, установлены причастные лица.

"Полиция продолжает свою работу, выясняя обстоятельства происшествия", - добавила Багдоне.

Как отмечает Latvijas Televīzija, за порядком на мероприятии в Даугавпилсе следили сотрудники Госполиции и Даугавпилсской муниципальной полиции.

Стрельба петард продолжалась несколько минут, и как минимум в одном случае стрелявшие покинули место происшествия, будучи замеченными охранниками.

Как сообщалось, 24 феавраля по всей Латвии прошли мероприятия в поддержку Украины по случаю двухлетия войны.

В Риге перед участниками мероприятия около памятника Свободы выступили премьер-министр Эвика Силиня и спикер Сейма Дауга Миериня. А вечером состоялось шествие от Домской площади к памятнику Свободы.

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