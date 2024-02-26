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Министерство юстиции продолжает искать правовые решения для отчуждения принадлежащих России и Беларуси санаториев "Янтарный берег" и "Белоруссия", сообщили агентству LETA в ведомстве.

В министерстве отметили, что действия с Домом Москвы и санаториями требуют разных правовых решений.

Законопроект о передаче Дома Москвы в собственность государства был создан в качестве инициативы Комиссии по национальной безопасности в сотрудничестве с Минюстом и учреждениями госбезопасности, чтобы предотвратить угрозу государственности Латвии и прекратить проводимую под видом культурных мероприятий и образования по интересам и угрожающую национальной безопасности политическую деятельность.

В свою очередь, в принадлежащих РФ и Беларуси санаториях на данный момент не ведется никакая хозяйственная деятельность, а также не выявлено антигосударственной деятельности под прикрытием культурных, спортивных и иных мероприятий, что оправдывало бы применение инструментов самозащиты демократии к этим объектам.

Поэтому метод перенятия Дома Москвы нельзя применить в случае с санаториями.

Латвия является правовым и демократическим государством, отметили в министерстве, и для того, чтобы перенять в собственность государства какой-либо объект, необходимо твердое юридическое обоснование. Такое обоснование снижает риск того, что Латвии придется отменить свое решение, если ее односторонние действия будут оспорены в суде. Такой исход не был бы в интересах Латвии и Украины.

В случае, если Минюст получит информацию от правоохранительных учреждений о прямой или косвенной угрозе национальной безопасности, которая связана с этими объектами, министерство будет действовать соответствующим образом. Минюст продолжает поиск правовых решений для отчуждения санаториев.

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