На прошлой неделе Рижская дума дважды не смогла собрать кворум для голосования по вопросу о возврате прав собственности на 22 земельных участка вблизи аэропорта, пишет агентство LETA со ссылкой на Latvijas Avīze.

Столичное самоуправление должно рассмотреть этот вопрос по требованию генерального прокурора, который пришел к выводу, что приватизация земли на территории, необходимой для будущего развития аэропорта государственного значения, была незаконной.

Принадлежащие самоуправлению незастроенные земельные участки вблизи аэропорта были проданы на аукционе 14 апреля 2022 года за 5,7 млн евро Cella Investment 3, связанному с компанией Sirin Development. Обе компании входят в зарегистрированный в Литве холдинг ME Holding NT.

Общая площадь земельных участков составляет 389 394 квадратных метра, они расположены примерно в 400 метрах от территории аэропорта и границы города с Марупским краем.

По мнению прокуратуры, в процессе приватизации самоуправление не рассмотрело необходимость земельных участков для осуществления функций государственного управления и государственной или муниципальной коммерческой деятельности, поэтому Рижская дума обязана восстановить права собственности на 22 земельных участка и приостановить разработку локального плана для этой территории.

Эти участки уже были внесены в план развития Рижского аэропорта на 2012-2036 гг. Узнав о планируемом аукционе, правление аэропорта обращалось к Министерству сообщения с просьбой воспользоваться правом преимущественной покупки.

Кроме того, на этих участках планировалось создать инфраструктуру военной мобильности магистрали Rail Baltica и построить новую подъездную дорогу к аэропорту со стороны улицы Карля Улманя гатве.

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